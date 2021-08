« Hit & Run »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Hit & Run », la série israélienne de Netflix, se concentre Segev Azulai, un guide touristique qui mène une vie agréable avec sa fille et sa nouvelle compagne, une danseuse américaine, qui planifie un voyage de travail qui change tout. En se dirigeant vers l’aéroport, Danielle Wexler est écrasée et meurt presque instantanément.

Après sa perte, Segev tente de localiser les responsables de son chagrin, mais découvre ainsi un complot aux conséquences géopolitiques majeures. Pour échapper aux dangereux secrets d’État, le guide doit se souvenir de son passé trouble de mercenaire.

Tali, un policier et cousin de Segev, vérifie que la voiture qui a tué Danielle appartient à un gangster local, cependant, le véhicule a été volé par deux criminels américains qui sont rentrés à New York après un accident.

Après avoir connu cet indice, le protagoniste de « Frappez et courez« Il pense que la mort de sa femme était une vengeance pour Isaac, un ancien mercenaire et trafiquant d’armes qu’il a trahi dans le passé, alors il se rend dans ce pays et rencontre de vieux amis Ron, un criminel, et Naomi, une journaliste.

La femme de Segev a été écrasée par deux criminels américains (Photo: Hit & Run / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « HIT & RUN » ?

Bien que Segev trouve les hommes qui ont tué sa femme et les assassine, il découvre qu’ils ne faisaient que suivre les ordres d’une organisation puissante et obscure. Danielle (ce n’était pas son vrai nom) était un agent secret de la CIA qui s’était installé en Israël pour obtenir des informations secrètes du Mossad.

C’est pourquoi il avait une liaison avec Assaf, un agent de renseignement israélien, et c’est la raison pour laquelle son père supposé, Martin Wexler, n’a pas voyagé pour son sillage, puisqu’il était en réalité Reese Wakefield, le contrôleur de son agence.

Aux États-Unis, Segev est emprisonné pour deux meurtres, mais négocie sa liberté avec Reese en échange des journaux intimes de Danielle. L’agent de la CIA accepte, mais l’ex-mercenaire s’échappe avec les informations cryptées.

En revanche, Naomi, qui s’apprêtait à publier l’histoire de Danielle, est kidnappée par un agent du Mossad, car elle découvre que l’organisation espionne le président américain grâce au mari de sa fille.

Lorsque Segev arrive pour sauver Naomi, il rencontre Reese, qui tue son homologue du Mossad. Alors qu’ils s’échappent, le guide reçoit un appel de Tali, qui l’informe que son ex-femme Shira a été assassinée et que sa fille a disparu.

Segev sauvera-t-il sa fille dans la saison 2 de « Hit & Run » ? (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « HIT & RUN » POUR LA SAISON 2 ?

La fin de la première saison de « Frappez et courez« Laissé la voie préparée pour un deuxième volet de la série de Netflix. Cependant, jusqu’à présent, le géant du streaming n’a pas renouvelé la série israélienne.

Apparemment, dans le dernier chapitre, dans une deuxième série d’épisodes, Segev tentera probablement d’échanger le journal de Danielle contre sa fille, ou de l’utiliser pour pouvoir quitter les États-Unis malgré le fait qu’il soit un fugitif. Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé qu’elle a été kidnappée, elle a peut-être réussi à s’échapper d’une manière ou d’une autre.

De toute façon, qui se cache derrière l’attaque ? Le Mossad ou la CIA ? Shira et sa fille se cachaient dans une cabane à la périphérie de Tel-Aviv. Tali, qui était suivie par le Mossad, est également arrivée sur les lieux. Donc si c’était l’agence de renseignement israélienne, pourquoi n’ont-ils pas pris le cousin de Segev ?