Harrison Ford raconte la raison du « drame » supposé avec Brad Pitt pendant le tournage de The Devil’s Own

Harrison Ford a divulgué l’histoire qui a donné corps à la tension de longue date entre lui et Brad Pitt pendant le tournage du thriller d’action de 1997, Ce qui appartient au démon. Il a admis que la friction était due à des points de vue artistiques différents et à la façon dont cela affectait l’exécution des scènes avec Brad Pitt.





L’acteur de 80 ans et star du prochain Indiana Jones a récemment raconté à Esquire ce qui s’est passé pendant Ce qui appartient au démon plateau de cinéma. Dans le passé, Ford faisait allusion à la difficulté qu’il a rencontrée lors de la réalisation du film dramatique policier.

« Brad a développé le scénario. Ensuite, ils m’ont proposé le rôle. J’ai gardé mes commentaires sur le personnage et la construction de la chose – j’admirais Brad. Tout d’abord, j’admire Brad. Je pense que c’est un acteur merveilleux. gars. Mais nous ne pouvions pas nous mettre d’accord sur un réalisateur jusqu’à ce que nous arrivions à Alan Pakula, avec qui j’avais travaillé auparavant, mais pas Brad. Brad avait ce personnage compliqué, et je voulais une complication de mon côté pour que ce ne soit pas juste une bataille entre le bien et le mal. Et c’est là que j’ai eu l’idée du mauvais tir.

Photos de Colombie

Ford souhaitait un scénario plus complexe pour son personnage dans le film, un flic nommé Tom O ‘Meara, souhaitant ajouter plus de profondeur au personnage qu’il décrivait, similaire à celui du personnage de Brad Pitt, Rory Devaney, un ouvrier du bâtiment. Ford savait que ses actions avaient joué un rôle dans la tension qui s’était produite lors de la réalisation de The Devil’s Own, selon EW. Bien que Pitt et Ford aient eu des versions contradictoires de ce qui s’est réellement passé.

« J’ai travaillé avec un scénariste, mais tout à coup, nous tournions et nous n’avions pas de scénario sur lequel Brad et moi étions d’accord. Chacun de nous avait des idées différentes à ce sujet. Je comprends pourquoi il voulait rester avec son point de vue, et je voulais rester avec mon point de vue – ou j’imposais mon point de vue, et il est juste de dire que c’est ce que Brad ressentait. C’était compliqué. J’aime beaucoup le film.

Le film mettait en vedette deux des acteurs les plus célèbres d’Hollywood, Harrison Ford et Brad Pitt. Ford assume le rôle d’un flic du NYPD dont la famille a accueilli et s’est impliqué avec un ouvrier du bâtiment irlandais, joué par Pitt. Plus tard, il sera révélé que le personnage de Pitt est en fait un terroriste infiltré de l’IRA essayant de se procurer une contrebande de missiles.