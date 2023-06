L’intelligence artificielle est arrivée à Wall Street avec un seul objectif : en finir avec les tâches « démoralisantes »

Le 28 mars, Goldman Sachs a publié une étude qui expliquait comment l’Intelligence Artificielle générative pouvait automatiser 300 millions d’emplois qui, aujourd’hui, sont effectués par des personnes. De plus, le rapport note que « le déplacement de main-d’œuvre causé par l’automatisation a toujours été compensé par la création de nouveaux emplois ». En conséquence, cela pourrait produire un « boom » productif, augmentant ainsi la croissance économique.

Wall Street saute dans le train. En ce sens, certaines entreprises appliquent déjà l’IA à leurs processus de production. C’est le cas de Domestika, une firme qui a annoncé le licenciement de 89 personnes (45% de l’effectif) et la mise en place de l’intelligence artificielle pour remplacer les ouvriers dans divers départements, comme la traduction : 22 ouvriers à la rue. D’autre part, certaines entreprises de Wall Street utilisent des outils tels que ChatGPT ou similaires pour aider les employés à effectuer certains types de tâches très fastidieuses.

L’IA dans les fonds d’investissement. Comme Bloomberg l’a récemment rapporté, certains fonds d’investissement intègrent l’IA dans leurs processus de production pour effectuer des « tâches banales » qui « démoralisent » les employés, comme l’examen d’études de marché, l’écriture de langages de programmation et la synthèse des performances des investissements.

Objectif : faire des affaires. Les médias américains ont également indiqué que d’autres opérations dans lesquelles l’IA est utilisée sont le calcul du risque de crédit – grâce à des algorithmes améliorés avec le ‘machine learning’ – et le traitement des langues naturelles pour analyser les actualités dans le but de faire des affaires. De plus, d’autres actions promues par sont la recherche d’informations et la communication avec les clients.

L’IA pour les opportunités de marché L’idée est que la machine traite suffisamment d’informations financières pour être capable, plus tard, d’analyser le titre d’une actualité d’entreprise, de préparer un portefeuille ou d’évaluer les différentes options pour une opportunité de marché. Comme le rapporte Bloomberg, l’objectif de l’utilisation de l’IA générative par les fonds d’investissement est d’améliorer la performance des investissements.

Travail plus facile. C’est la raison pour laquelle Citadel, un fonds d’investissement, négociait, en mars dernier, une licence d’utilisation de ChatGPT. Selon son PDG, le milliardaire Ken Griffin, le « chatbot » développé par OpenAI « va économiser beaucoup de travail qui est actuellement effectué par les gens », de manière « automatisée » et « efficace ».

Synthétiser les processus de recherche. De son côté, le fonds Campbell & Company utilise également ChatGPT, selon Bloomberg, pour synthétiser les processus de recherche internes et écrire du code « passe-partout ». Son PDG, Kevin Cole, a reconnu que, bien que les outils d’IA générative n’aient pas encore modifié les règles du jeu, ils sont utiles pour programmer, éditer, identifier et résoudre les erreurs et les « bugs » dans les systèmes.

Nouvelles hypothèses. Man Group est une autre société d’investissement qui utilise l’IA dans ses processus. Selon son PDG, Rob Furdak, ChatGPT peut accélérer la partie initiale des enquêtes grâce à l’analyse d’une grande quantité de documentation académique et à la détection et l’interprétation de modèles dans les bases de données. De plus, Furdak a indiqué que ChatGPT peut apporter de nouveaux points de vue, hypothèses et axes de recherche.

Les grandes banques s’intéressent à l’IA. D’autre part, JP Morgan a également rejoint cette tendance parmi les entreprises de Wall Street. Dans son cas, la banque a développé un système qui utilise un programme d’IA générative, similaire à celui utilisé par ChatGPT, pour comprendre les messages de la Réserve fédérale et pouvoir prédire sa politique monétaire. Cet outil a été créé à partir de l’analyse des discours prononcés par la Réserve fédérale au cours des 25 dernières années.

Entre faucons et colombes. Son objectif est d’anticiper les hausses ou les baisses des taux d’intérêt. En ce sens, les analyses sont enregistrées dans une classification « Hawk-Dove Score », qui tire son nom des concepts de faucon et de colombe, utilisés pour définir les responsables d’une banque centrale favorable à une plus restrictive (liée à des taux d’intérêt élevés). ) ou une politique plus souple (liée à des taux d’intérêt bas), respectivement.

Il n’y a pas d’efficacité à 100%. Un autre outil qui exécutait les mêmes opérations que le système développé par JP Morgan est BERT, l’algorithme développé par Google spécialisé dans l’interprétation des données. Cependant, des doutes subsistent quant à l’efficacité de ces outils. À ce stade, il est important de rappeler, par exemple, que ChatGPT fonctionne avec des données collectées jusqu’à la fin de 2021. De plus, l’IA a montré qu’elle peut parfois faire des erreurs.

Problème de sécurité. De plus, il y a des préoccupations en termes de sécurité. Kevin Cole, PDG de Campbell & Company, a reconnu lors de conversations avec Bloomberg qu’il est important de faire très attention aux « risques de fuite IP » car « avec ChatGPT, vous envoyez des requêtes aux serveurs OpenAI ».

Nouveaux mécanismes. Bref, l’essor de l’IA impacte tous les secteurs dont les processus sont fortement exposés à l’automatisation. Par exemple, d’une part, cette technologie est capable de méthodes éducatives. D’autre part, il sert à articuler de nouveaux mécanismes d’analyse financière.

Image : Edgar/Unsplash

