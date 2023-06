Un homme est embauché après avoir fait du parachutisme tout en tenant une pancarte à la recherche d’un nouvel emploi

Issey Miyake L'EAU D'ISSEY POUR HOMME SUMMER EDITION Eau de Toilette Vaporisateur - Size: 30 ml

Inspirées par leurs souvenirs d'été, trois parfumeurs nous invitent à l’évasion et nous proposent une nouvelle interprétation de l'Eau d'Issey dans une eau de toilette pour homme en édition limitée. Un parfum résineux, aromatique et boisé, où les agrumes méditerranéens rencontrent la fraîcheur salée de l’Atlantique. Première destination, en route pour Alger et ses rues animées bordées de pins et de jasmins où la parfumeuse Dora Baghriche a passé son enfance. Daphné Bugey prend ensuite le relais direction l’Italie où un vent citronné souffle doucement sur les plantes aromatiques de basilic et d’eucalyptus, mélangées aux forêts de cèdre. Enfin, Marie Salamagne nous emmène sur la côte portugaise de l’Alentejo où la brise iodée de l’océan Atlantique rencontre la chaleur des cyprès. Ces trois escales donnent naissance à une Eau d’Issey pour homme aromatique et boisée. Pour illustrer ces émotions parfumées, Kevin Lucbert, un jeune artiste français, a imaginé une toute nouvelle typo pour L’Eau d’Issey qui se dessine au gré d’une carte imaginaire symbolisant ces escales parfumées. À l’aide de son outil de travail fétiche, le stylo bille, il propose sur l’étui un design subtil et coloré, un mélange entre herbes aromatiques et reflets aquatiques.