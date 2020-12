Ahsoka et les Rangers de la nouvelle République Disney + Series annoncés pour 2021

Après des mois de rumeurs, Disney et Lucasfilm apportent deux spin-offs liés à The Mandalorian. Ahsoka et Rangers de la nouvelle république sont les deux nouveaux spectacles qui sortiront en 2021, exclusivement sur Disney +. Le premier de ces deux nouveaux spectacles présente le retour de Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano. L’actrice a fait ses débuts dans The Mandalorian La saison 2 et les fans étaient plus qu’excités de voir le personnage sous forme d’action réelle et attendent avec impatience beaucoup plus.

Pour ce qui est de Rangers de la nouvelle république, on ne sait pas ce que sera cette émission pour le moment. Cela étant dit, ce spectacle, et Ahsoka auront tous lieu dans la chronologie de The Mandalorian, qui a fait partie des rumeurs ces derniers mois. Avec Ahsoka Tano obtenant son propre spectacle, on peut imaginer qu’Ezra Bridger et Thrawn seront également introduits dans le domaine de l’action réelle, bien que cela n’ait pas été confirmé pour le moment. Dans The Mandalorian saison 2, Ahsoka Tano est à la recherche du grand amiral Thrawn, qui a été vu pour la dernière fois avec Bridger, il ne serait donc pas surprenant de voir les deux personnages préférés des fans dans la série à venir.

Lucasfilm et Disney ont tellement de nouvelles émissions en cours, ainsi que de nouveaux films et il sera difficile de tout suivre. Cependant, tout ce qu’ils ont mentionné suscite déjà l’enthousiasme des fans pour les prochaines années de tout ce qui arrivera à Disney +. Pour l’instant, il faudra un peu de temps avant que nous ayons un aperçu officiel de l’une de ces émissions à venir, mais elles seront toutes sur Disney +.

En plus des nouvelles annonces, Lucasfilm et Disney ont également le Obi Wan Kenobi série, avec le Série Rogue One Prequel. Disney + est l’endroit idéal pour les nouveaux Guerres des étoiles contenu pour le moment, mais les projets sur grand écran sont également en cours. Après la sortie de Solo, Lucasfilm et Disney ont décidé de ralentir leurs projets sur grand écran après la lassitude de la franchise, en raison de la trilogie consécutive et d’un plan marketing agressif.

Hardcore Guerres des étoiles les fans, pour la plupart, n’ont pas bien répondu à la trilogie consécutive. Cependant, il y a encore beaucoup de fans qui ont apprécié les intrigues et la façon dont elles ont bouclé la saga Skywalker. Cependant, Dave Filoni et Jon Favreau ont pu transformer la franchise avec un seul épisode de The Mandalorian. Une fois que le monde a été présenté à Grogu, alias Baby Yoda ou l’enfant, les gens ont commencé à réaliser que quelque chose de spécial se passait. Maintenant, les fans hardcore sont de retour à bord et se demandent ce que Disney + va diffuser d’autre. Vous pouvez consulter les logos officiels pour Ahsoka et Rangers de la nouvelle république ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de Mandalorian.

