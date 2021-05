Harley Quinn a 4 doubles dans l’anime

Peu de femmes, dans le monde des super-héros, sont devenues des héroïnes, mais il y a aussi de rares cas où certaines sont des méchantes. Cependant, Harley Quinn Elle est l’un des maux emblématiques de DC Comics, qui en plus d’être la petite amie de Joker, a également été couronnée comme la plus intelligente, la plus forte et la plus rapide.

Margot Robbie dans son rôle de Harley Quinn. Photo: (IMDB)



En fait, tel est le succès de Harley Quinn que, dans l’histoire de l’anime, il y a quatre personnages très similaires à ce méchant. Bien qu’il ne soit pas confirmé qu’ils étaient basés sur l’ex-petite amie du Joker, les similitudes sont incroyables.

4 personnages d’anime qui ressemblent à Harley Quinn

Yuno gasai:

Elle est la protagoniste féminine de Mirai Nikki, c’est une jeune femme mince et courte aux cheveux et aux yeux roses. En général, dans son look, elle porte des nattes, comme Harley, bien que dans son cas, il y en ait quatre et non deux. Mais, tout comme le méchant de DC, Yuno a également une tenue représentative: un costume ressemblant à un uniforme scolaire japonais.

Yuno gasai. Photo: (Crunchyroll)



Quant à sa personnalité, elle est intelligente, belle et diligente, mais elle cache en fait son côté obscur tordu la plupart du temps. Cependant, c’est quand il fait ressortir son côté psychotique, cruel, manipulateur et calculateur qu’il ressemble le plus à Harley.

Hayase Nagatoro:

Elle est l’une des principales de Don´t Toy With Me Miss Nagatoro, où elle incarne une lycéenne. Pendant sa scolarité, la protagoniste agace et intimide son copropriétaire, Senpai.







C’est une jolie fille secrètement amoureuse de Senpai, qui fait ressortir son côté sadique.

Yumeko Jabami:

Elle est le protagoniste de Kakegurui et a une apparence très attrayante et élancée. En ce qui concerne son esthétique, elle adore porter du rouge à lèvres comme Harley Quinn et elle a aussi une grande bague, bien qu’elle la porte sur son pouce gauche.







En ce qui concerne la ressemblance avec la Harley, Yumeko a une personnalité très rusée et perspicace. Cependant, contrairement au méchant, elle semble être tout à fait consciente de ses excentricités et du fait que son comportement ne suit pas le chemin normal.

Perona:

Elle est mieux connue sous le nom de Ghost Princess et était le commandant des Surprise Zombies. Son apparence est basée sur celle connue sous le nom de Gothic Lolita puisqu’elle s’habille en noir, blanc et rouge vif chaque fois qu’elle en a l’occasion. Quant à ses cheveux, comme Harley, elle porte deux nattes, bien qu’elle les décore d’une broche en forme de fleur.







Elle a une personnalité assez confiante et sûre d’elle-même au point qu’elle est agacée par les gens qui lui disent quoi faire. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il n’aime pas non plus ceux qui l’ignorent.