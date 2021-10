AC : Valhalla est le deuxième jeu le plus rentable d’Ubisoft

Ubisoft Assassin’s Creed : Valhalla (Xbox Series X/Xbox One)

Caractéristiques : ÉCRIVEZ VOTRE SAGA VIKINGS - Grâce aux mécanismes RPG avancés, vous pouvez déterminer vous-même la croissance de votre personnage et ainsi influencer le monde qui vous entoure. Chacun de vos choix vous nouez des alliances politiques et élaborez des stratégies de combat et des dialogues et améliorez votre l’équipement. Ce faisant, vous vous forgez votre propre voie vers la gloire. UN SYSTÈME DE COMBAT VISCÉRAL – Utilisez simultanément deux armes telles que des haches, épées et même boucliers afin de revivre le style de combat sans pitié des guerriers vikings. Affrontez brutalement vos ennemis de face, abattez-les de loin ou assassinez discrètement vos cibles à la Lame secrète. Relevez le défi que représente la collection d'adversaires la plus variée de l'histoire d'Assassin's Creed. UN MONDE OUVERT SITUÉ DANS LES ÂGES OBSCURS DU MOYEN ÂGE – Quittez les éprouvants et mystérieux rivages de la Norvège pour rejoindre les royaumes splendides mais cruels d'Angleterre, et les contrées au-delà. Immergez-vous dans le mode de vie viking grâce à la pêche, à la chasse, aux joutes verbales et à bien d'autres activités typiquement moyenâgeuses. MENEZ DES RAIDS ÉPIQUES – Lancez d'importants assauts contre les troupes et forteresses saxonnes de toute l'Angleterre. Surprenez l'ennemi en attaquant à la tête de votre clan depuis votre drakkar et pillez les territoires ennemis afin de rapporter richesses et matériaux à votre population. FAITES GRANDIR VOTRE COLONIE – Construisez et améliorez des bâtiments personnalisables comprenant notamment une caserne, une forge, une échoppe de tatouage, et bien d’autres. Recrutez de nouveaux membres pour votre clan et personnalisez votre expérience de Viking. MERCENAIRES VIKINGS – Créez et personnalisez un ou une Viking de votre clan et partagez ce personnage en ligne, avec vos amis, afin qu'ils puissent l'utiliser lors de leurs raids.