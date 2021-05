15 acteurs qui ont pris ou perdu du poids pour les rôles et les effets sur leur santé

Mark Wahlberg est actuellement en train de gagner 30 livres pour le prochain film « Father Stu ».

L’acteur raconte son parcours sur les réseaux sociaux et il a déjà pris les deux tiers du poids en seulement trois semaines.

De même, l’actrice Sarah Paulson est confrontée à la controverse après que des photos d’elle ont fait surface en tant que Linda Tripp dans la série Ryan Murphy «Impeachment: American Crime Story».

Certains considèrent que le choix du casting est fatphobe, car le corps naturel de Paulson est assez mince.

«Il suffit d’embaucher des gens gras, mon dieu», a tweeté un téléspectateur.

Murphy, d’autre part, a déclaré qu’il admirait Paulson parce que «elle a pris du poids pour jouer Linda Tripp…. c’est une sorte de chose incroyable qu’elle fait physiquement.

«C’est très transformateur», a poursuivi le réalisateur. « Cela me rappelle beaucoup ce que Christian Bale a fait il y a quelques années – ce genre de dévouement. »

Bale et d’autres acteurs de premier plan ont été félicités et souvent récompensés pour avoir gagné ou perdu beaucoup de poids pour les rôles.

De nombreux critiques et membres du public croient que cette forme intense de méthode agissant signifie talent et engagement. Mais faut-il admirer les acteurs pour avoir radicalement changé leur corps?

Une fluctuation rapide du poids peut entraîner un éventail de conséquences dangereuses, notamment un métabolisme endommagé, une dépression et un risque accru de développer certaines maladies.

Jetez un coup d’œil aux effets négatifs sur la santé que certains artistes ont subis.

15 acteurs qui ont considérablement pris ou perdu du poids pour transformer leur corps en rôles

1. Christian Bale pour « The Machinist » (2004) et « Batman Begins » (2005)

Pour se préparer à son rôle dans le thriller de 2004, Bale a perdu un incroyable 55 livres en quatre mois.

Il a atteint cet objectif grâce à une restriction calorique extrême, ne consommant que du café noir, une pomme et une boîte de thon par jour. Le «régime machiniste», qui a depuis été partagé sur les sites Web pro-troubles de l’alimentation, est indéniablement dangereux.

Bale n’avait que six mois environ après le tournage de « The Machinist » pour se préparer pour « Batman Begins » et dit qu’il « est allé bien trop loin » pour se préparer.

L’acteur a pris 100 livres et s’est senti «épuisé» avant d’arriver sur le plateau, où il a rapidement dû perdre une partie du nouveau poids – encore une fois.

Bale a reconnu qu’effectuer ces changements rapides «n’était pas une chose très saine à faire».

Il a depuis juré des transformations corporelles intenses.

«Je ne peux pas continuer à le faire, je ne peux vraiment pas», a déclaré Bale dans une interview. «Ma mortalité me regarde en face.»

2. Anne Hathaway pour « Les Misérables » (2012)

Hathaway a perdu 25 livres pour jouer le rôle de Fantine, une prostituée mourant de consommation, dans « Les Misérables ». Elle dit avoir perdu les 15 derniers pendant le tournage, en ne mangeant que deux petits carrés de pâte d’avoine séchée par jour.

« Je devais être obsédée à ce sujet – l’idée était de regarder près de la mort », a déclaré l’actrice.

Le processus était si extrême que Hathaway a eu du mal à revenir à une vie normale.

«J’étais dans un tel état de privation – physique et émotionnelle», a-t-elle déclaré aux intervieweurs. «Il m’a fallu des semaines pour me sentir à nouveau moi-même.

«En regardant en arrière sur toute l’expérience», a déclaré Hathway, «c’était vraiment un peu fou.

3. Jared Leto pour « Requiem for a Dream » (2000) et « Chapter 27 » (2007)

Leto est connu pour ses rôles aux exigences physiques extrêmes, parmi les premiers étant Harry Goldfarb, accro à l’héroïne, dans « Requiem for a Dream ».

Leto a perdu 25 livres sur une très courte période pour la pièce et a révélé plus tard que cela l’avait amené à développer un trouble de l’alimentation.

« Je suis devenu de plus en plus malade au fur et à mesure que le film avançait », a expliqué l’acteur, « et j’ai commencé à devenir accro à la perte de poids. »

Les dommages psychologiques ont été si intenses que Leto a eu du mal à revenir à un régime alimentaire normal après le tournage.

Des années plus tard, Leto s’est rassemblé pour jouer l’assassin de John Lennon, Mark David Chapman, dans le « Chapitre 27. » L’acteur a rappelé qu’il avait gagné près de 60 livres pour le rôle en se «gavant» et en «gavant» lui-même.

Leto a eu des difficultés à marcher et une douleur extrême au pied en raison de son poids et a été confiné à un fauteuil roulant pendant une grande partie du processus de prise de vue.

«Il a fallu environ un an pour revenir à un endroit qui semblait semi-normal», a-t-il révélé. «Je ne sais pas si je reviendrai un jour à l’endroit où j’étais physiquement.

Le bilan sanitaire était suffisant pour dissuader Leto de prendre un poids extrême dans ses futurs rôles.

«Je ne le referais plus jamais», a déclaré l’acteur.

Mais les distinctions qui accompagnent de telles transformations n’étaient clairement pas quelque chose que Leto pouvait laisser passer – cette année encore, il a pris du poids pour apparaître dans le film de Denzel Washington «Les petites choses».

4. Natalie Portman pour « Black Swan » (2010)

La déjà minuscule Portman aurait perdu 20 livres pour représenter une ballerine dérangée dans « Black Swan », ramenant son poids à deux chiffres.

Le réalisateur Darren Aronofsky a déclaré que sa principale dame «avait souffert» de perdre du poids, car elle «ne vivait que de carottes et d’amandes».

Portman a également parlé des exigences mentales et physiques intenses de son rôle dans le film, admettant qu ‘«il y avait des nuits où je pensais que j’allais littéralement mourir».

5. Mila Kunis pour « Black Swan » (2010)

Kunis a également sérieusement aminci pour le thriller psychologique, et l’actrice a déclaré à Harper’s Bazaar en 2012 que son corps «n’a jamais été le même» depuis.

«Ma forme est différente. Quand je suis tombé à 95 livres, j’étais musclé, comme une petite maison en brique, mais la peau et les os », a expliqué Kunis. «Quand je l’ai récupéré, il est allé dans des domaines complètement différents…. Tout le poids qui a laissé ma poitrine est allé à ma hanche latérale, mon estomac.

6. Tom Hanks pour « Cast Away » (2000)

Hanks a perdu 50 livres pour le drame de survie et soupçonne que de tels efforts ont pu contribuer à son développement du diabète de type 2 plus tard dans la vie.

« La prise de poids et la perte de poids ont peut-être quelque chose à voir avec ça », a admis l’acteur, « parce que vous mangez tellement de mauvaise nourriture et que vous ne faites pas d’exercice lorsque vous êtes lourd. »

Hanks est naturellement réticent à répéter l’expérience.

«J’ai parlé à un certain nombre d’acteurs qui ont pris du poids pour les rôles», a-t-il déclaré. « Juste à cause du lourd tribut physique sur les genoux et les épaules, personne ne veut recommencer. »

7. Michael Fassbender pour « Hunger » (2008)

Dans «Hunger», Fassbender a dépeint un prisonnier politique mourant de faim en grève de la faim – et s’est affamé dans le processus.

L’acteur aurait perdu 40 livres en moins de trois mois en limitant son régime alimentaire à 900 calories par jour et en ne mangeant que des noix, des baies et du poisson en conserve.

Fassbender a déclaré que l’état de famine limitait sa fonction mentale et éliminait sa libido.

8. Robert De Niro pour « Raging Bull » (1980)

De Niro a gagné près de 60 livres pour une seule scène du film de Scorsese et a connu des effets sur la santé en conséquence.

L’acteur a déclaré qu’il «avait commencé à réaliser ce que traversait un gros homme», lorsqu’il avait eu des éruptions cutanées aux jambes suite à des frottements.

Le réalisateur s’inquiétait également du bien-être de De Niro.

«Sa respiration était comme la mienne quand j’ai une crise d’asthme», a déclaré Scorsese.

9. George Clooney pour « Syriana » (2005)

Clooney a gagné près de 30 livres pour jouer un agent potelé de la CIA dans « Syriana », et a apparemment détesté chaque minute.

« Il n’y avait rien d’amusant à ce sujet », a déclaré l’acteur. «Tout le monde a cette année où tu vieillis une décennie et c’est celle-là pour moi.»

10. Adrien Brody pour « The Pianist » (2002)

La transformation de Brody pour « The Pianist » fut douloureuse et persistante.

Il s’est affamé à 130 livres pour le rôle du survivant de l’Holocauste Władysław Szpilman.

« C’était atroce », a déclaré l’acteur de 6’1 « . J’étais extrêmement faible. »

Brody a également déclaré que son état physique fragile avait aidé son jeu d’acteur, mais « il a fallu plus de six mois après la fin du film pour se remettre dans les choses. »

11. Charlize Theron pour « Tully » (2018)

Theron a mis «près de 50 livres» pour son rôle dans le film de 2018 et dit que la prise de poids a endommagé sa santé mentale.

«J’ai été frappée au visage assez durement par la dépression», a révélé l’actrice dans une interview à ET.

Elle a également eu du mal à perdre du poids à nouveau, ce qui «a pris environ un an et demi».

«J’étais inquiet,» admit Theron. « J’étais comme, ça prend vraiment beaucoup de temps. »

12. Russell Crowe pour « Body of Lies » (2008)

Crowe a pris 63 livres pour « Body of Lies » et dit qu’il a depuis lutté pour maintenir un poids santé.

L’acteur aurait eu des problèmes de mobilité et de cholestérol élevé, et il lui a fallu près de deux ans pour perdre les kilos en trop.

Crowe a écrit sur Twitter en 2011 que, sans exercice constant, son corps «essaie» de revenir à «son poids le plus lourd».

13. Michelle Pfeiffer pour « Scarface » (1983)

Pfeiffer dit que la perte de poids extrême qu’elle a subie pour jouer un cocaïnomane a effrayé ses collègues.

«J’ai essayé de le chronométrer pour qu’au fur et à mesure que le film avançait, je devienne de plus en plus mince et émacié», a expliqué l’actrice. «Le problème, c’est que le film a duré six mois.»

«Je mourais de faim à la fin», a poursuivi Pfieffer. «Des membres de l’équipe m’apportaient littéralement des bagels parce qu’ils s’inquiétaient tous pour moi et pour ma maigreur.»

14. Vanessa Hudgens pour « Gimme Shelter » (2013)

Hudgens n’a gagné qu’environ 15 livres pour jouer une adolescente enceinte et sans-abri dans «Gimme Shelter», mais elle dit que le gain de poids lui a causé du stress et une faible estime de soi.

«Je ne me sentais pas à l’aise dans mon corps», a déclaré Hudgens, ajoutant qu’elle était «un peu en désordre après le rôle.

L’actrice a continué à perdre du poids en faisant des entraînements SoulCycle deux fois par jour, ce qui équivaut à un niveau de fatigue physique potentiellement dangereux.

15. Matt Damon pour « Courage Under Fire » (1996)

Damon a suivi un régime jusqu’à 110 livres pour jouer un héroïnomane dans «Courage Under Fire», courant tous les jours et ne mangeant que des protéines et des légumes, et a admis plus tard que ses efforts «allaient trop loin».

«Je ne referais pas ça parce que c’était trop», a déclaré l’acteur. «J’étais une épave. J’avais des vertiges et des bouffées de chaleur. Je n’ai rien dit à personne pendant un moment parce que j’avais peur d’être vraiment malade.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.