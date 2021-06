Hannah Baker est-elle réelle ? Les 13 raisons pour lesquelles le compte TikTok expliqué

Les cassettes d’Hannah Baker sont-elles réelles ? Voici ce que nous savons du mystérieux compte 13 Reasons Why sur TikTok.

Un compte TikTok qui prétend avoir les cassettes de la vraie Hannah Baker de 13 raisons pour lesquelles explose en ce moment. Beaucoup pensent que les enregistrements sont en fait d’Hannah Baker.

Au cas où vous ne le sauriez pas, 13 raisons pour lesquelles est une série dramatique pour adolescents basée sur le roman du même nom de 2007 de l’auteur Jay Asher. La série tourne autour des conséquences de la mort d’Hannah Baker (jouée par Katherine Langford), qui s’est suicidée. Avant la mort d’Hannah, elle a laissé derrière elle une boîte de cassettes dans laquelle elle explique toutes les raisons pour lesquelles elle a décidé de mettre fin à ses jours. Elle détaille également les personnes qui, selon elle, sont responsables de sa mort.

Bien que la série controversée ait suscité des critiques de la part des professionnels de la santé mentale, elle a été un succès instantané pour Netflix lors de sa sortie en 2017. L’émission a duré quatre saisons, diffusant son dernier épisode en juin 2020.

Hannah Baker est-elle réelle ? Image: Netflix, @13reasonswhyrealtapes via TikTok

Hannah Baker est-elle réelle ?

Non, Hannah Baker n’est pas réelle. Hannah est basé sur un personnage du roman de Jay Asher. Cependant, Jay a été inspiré par un parent qui a tenté de se suicider alors qu’il était au lycée, alors on peut dire 13 raisons pour lesquelles est légèrement inspiré de faits réels.

En 2016, Jay a déclaré aux étudiants de l’Université Marquette qu’il avait utilisé les informations des femmes de sa vie sur leurs expériences au lycée, ainsi que sur ce qui était arrivé à son parent, pour développer le personnage d’Hannah.

Les cassettes d’Hannah Baker sont-elles réelles ?

Parce qu’Hannah Baker n’est pas vraiment une personne réelle, les bandes ne peuvent pas non plus être réelles. Bien que la page TikTok ait partagé de manière convaincante plusieurs clips des bandes, le tout semble avoir été inventé par un fan. Cependant, on ne sait pas qui a commencé la page.

L’idée des bandes est venue à Jay après avoir visité un casino à Las Vegas. Jay a décidé d’incorporer des cassettes tout en écoutant un audioguide enregistré lors d’une visite d’une exposition sur le roi Toutankhamon d’Égypte. S’exprimant lors d’une visite au lycée Edina en 2016, Jay a déclaré: « À la toute fin de la tournée, j’ai pensé que je voulais écrire un livre comme celui-ci où au lieu de chapitres, vous avez des côtés de cassettes. »

Il a également déclaré au New York Times : « Ce serait un format vraiment cool pour un livre que je n’avais jamais vu. »

