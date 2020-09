Avec “I Like to Move It” à la gloire: le DJ Erick Morillo retrouvé mort

Avec la chanson “I Like to Move It”, Erick Morillo a décroché un succès mondial dans les années 90. Maintenant, le DJ est décédé à l’âge de 49 ans. La cause du décès n’est toujours pas claire. Le musicien a récemment été exposé à des allégations de viol.

Le DJ Erick Morillo, créateur du hit mondial “I Like to Move It”, est décédé. Le corps de cet homme de 49 ans a été retrouvé chez lui à Miami Beach dans la police fédérale américaine de Floride, a indiqué la police. Au début, la cause du décès n’était pas claire. Aucune trace de recours à la force n’a été retrouvée, a déclaré un porte-parole de la police. Mais l’autopsie est toujours en cours.

Morillo devait se présenter au tribunal vendredi pour traiter des allégations de viol contre lui. Une femme a accusé Morillo de l’avoir violée alors qu’elle dormait en décembre dernier. Le DJ a d’abord nié les allégations, mais s’est rendu à la police après que son ADN ait été trouvé dans l’enquête médico-légale.

Né à New York et en partie élevé en Colombie, Morillo avait connu un grand succès en tant que DJ, en particulier dans la scène dite house. Il sort son tube “I Like to Move It” en 1993 sous le pseudonyme de Reel 2 Real.

Dans la vidéo de la chanson, Morillo n’a fait qu’une brève apparition. Il a largement laissé le champ au chanteur de la chanson, trinidadien Mark Quashie alias The Mad Stuntman. “J’aime bouger” a également figuré sur la bande originale du film d’animation populaire de 2005 “Madagascar”.