Sims 4: Design d’intérieur fantastique – codes de triche et contenu de l’extension

Les Sims 4 : Intérieur onirique forme la 10ème extension de gameplay de la série de simulation populaire et a quelques innovations intéressantes dans ses bagages, dont certains fans de la série ont rêvé. Cela comprend le mobilier modulable, de nombreux nouveaux vêtements et tenues ainsi que la pièce maîtresse : la carrière du décorateur d’intérieur.

Qu’y a-t-il dans Sims 4: Dream Interior?

Il y a pas mal d’innovations à découvrir dans la nouvelle extension. Surtout avec les neufs Objets les développeurs de Maxis n’ont pas sauvegardé. En conséquence, il y a un grand nombre de nouveaux articles pour le nouvelle carrière indépendante en tant qu’architecte d’intérieur, comment un four séparé ou neuf Îlots et comptoirs de cuisineavec lequel les chambres individuelles peuvent être rénovées de différentes manières.

Combien de nouveaux meubles sont inclus? En mode achat sont avec le pack d’extension 137 nouveaux articles, des nouveaux meubles pour la cuisine et la salle de bain aux nouveaux mobilier modulaireque vous pouvez assembler, agrandir et adapter à votre guise. L’adaptation individuelle et la composition fonctionnent également ici Canapés, étagères et armoires.

Mobilier modulable : un des points forts du pack aménagement intérieur © EA / Maxis

Combien de nouveaux vêtements y a-t-il dans le pack ? Dans « Sims 4: Dreamlike Interior » sont tous 59 nouveaux objets contenir. Parmi eux se trouvent Coiffures, Hauts, Pantalon et Chaussures pour femmes, hommes et enfants.

Codes de triche pour Sims 4: Design d’intérieur fantastique

Comment activer les codes de triche dans les Sims 4 ? Avec la combinaison de touches CTRL + MAJ + C s’ouvre sur le ordinateur la console de triche dans le coin supérieur gauche de l’écran. Utilisateurs MAC appuyez dessus COMMANDE + MAJ + C. Donnez ici à l’avance tester les tricheurs vrai et confirme avec le La touche Entrée. Vous pouvez maintenant taper les codes dans la console.

Comment ça marche sur les consoles ? L’activation de la triche fonctionne un peu différemment sur PS4 et Xbox One :

Sur le PS4 il faut appuyer sur ces boutons : R1 + R2 + L1 + L2

il faut appuyer sur ces boutons : R1 + R2 + L1 + L2 Sur le Xbox One ce sont : LB + LT + RB + RT

Pour activer les cheats sur la console, vous devez tester les tricheurs sur tapez. Une fois les cheats activés, vous pouvez pas de trophées Débloquez-en plus sur PS4 ou Xbox One.

Astuce de carrière pour les décorateurs d’intérieur

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez maintenant entrer les commandes suivantes dans la console pour contrôler vos Sims soit sur le Échelle de carrière de la décoration d’intérieur haut ou bas laisser monter :

S’élever: carrières.promouvoir la déco

Descendre: carrières.démo deco

Décorateur d’intérieur : niveaux de carrière avec objets et actions à débloquer

Selon le niveau de votre carrière de freelance que vous avez atteint, vous débloquerez différents objets, que vous pouvez lire ci-dessous :

Conseillère couleur pour les intérieurs Technicienne en design d’intérieur: Magazines de décoration d’intérieur Responsable logement: Nouveaux vêtements Conseillère en décoration: possibilité de conversation Parlez des dernières tendances Aménageur d’intérieur: Tapis Motifs et formes Organisateur de maison: Nouveaux vêtements Décorateur de maison: Nouveaux vêtements Architecte d’intérieur d’entreprise: Rédiger des articles de décoration d’intérieur sur PC Décorateur d’intérieur: possibilité de conversation Soumettre des propositions de rénovation domiciliaire audacieuses Architecte d’intérieur certifié: ordinateur portable SIMac PRO

Vous pouvez également utiliser le spécial Vêtements et meubles débloquez la carrière directement en utilisant les codes suivants :

Triche pour débloquer des vêtements : cas.unlockbytag GP10

Triche pour débloquer tous les objets : bb.ignoregameplayunlocksenttitlement