Écoutez Green Day jouer une nouvelle chanson du studio

Ibiza Enceinte IBIZA PORT12VHF-MKII

Écoutez vos morceaux préférés et organisez des fêtes amusantes avec la nouvelle enceinte IBIZA PORT12VHF-MKII. Une enceinte puissante avec de nombreuses fonctionnalités Avec la nouvelle enceinte IBIZA PORT12VHF-MKII, écoutez vos morceaux préférés avec une qualité audio optimale. Elle vous offre une puissance nominale pouvant aller jusqu'à 350 watts ; idéale pour augmenter le volume en ne perdant aucune qualité sonore. Sa sensibilité, quant à elle, est de 97 dB et sa bande passante peut aller de 40 Hz à 20 kHz. En plus d'être puissante et performante, la nouvelle enceinte IBIZA PORT12VHF-MKII est équipée de nombreuses fonctionnalités qui vous permettront de profiter pleinement de l'appareil seul(e) ou en bonne compagnie ! Fonctionnalité karaoké, correcteurs de graves et d'aigus, contrôles de volume des microphones et écho ou encore une portée des micros de 25 à 30 m à l'extérieur en vue dégagée et de 10 à 15 m à l'intérieur. Une connectique optimale et un transport facilité La nouvelle enceinte IBIZA PORT12VHF-MKII vous offre également une connectique optimale pour que vous puissiez vous adapter à tous les environnements et à toutes les situations. Vous retrouverez des entrées micro et ligne et une entrée auxiliaire. De plus, elle supporte les fichiers MP3, WMA et WAV via USB, mais aussi Bluetooth. Enfin, pour vous faciliter le transport, l'enceinte IBIZA PORT12VHF-MKII est équipée d'un trolley, d'une poignée et de roues. Vous trouverez une batterie et un chargeur intégrés et votre enceinte vous