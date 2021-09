Spider-Man 2 de Marvel est énorme, selon Venom Voice Actor

Marvel’s Spider-Man 2 est « massif », selon Tony Todd, la star de Candyman et voix de Venom dans l’exclusivité PlayStation 5. Répondre à un fan sur Twitter, l’icône de l’horreur a affirmé qu’il exprimerait le symbiote et participe au projet depuis environ deux mois maintenant. « Le jeu est énorme », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi il ne sortira pas [until] 2023. »

2 mois environ. Le jeu est énorme. C’est pourquoi il ne sortira pas avant. 2023– Tony Todd (@TonyTodd54) 10 septembre 2021

Compte tenu du succès du précédent Marvel’s Spider-Man et de son spin-off Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, nous nous attendons à ce que ce soit le poids lourd d’une sortie – nous soupçonnons Insomniac Games d’avoir un chèque en blanc presque suffisant pour cela une. Pour être juste, compte tenu de l’activité du développeur, 2023 est un objectif de sortie impressionnant pour cette suite très attendue.

