Halle Bailey chante « Part of Your World » à Disneyland pour l’apparition d’American Idol

celui du dimanche soir Idole américaine comprenait une interprétation spéciale de « Part of Your World », chanté par La petite Sirène étoile Halle Bailey. L’apparition spéciale faisait partie de « Disney Night » de l’émission du concours de chant, bien que Bailey n’était pas en direct dans le studio. Elle a interprété la chanson sur la scène de Disneyland avec un château illuminé du Magic Kingdom en arrière-plan sous le regard émerveillé des fans. Certes, les images permettent de comprendre assez facilement pourquoi Bailey a été choisi comme la nouvelle Ariel. La vidéo dans son intégralité a depuis été téléchargée sur YouTube, et vous pouvez la vérifier par vous-même ci-dessous.





« La première fois que vous chantez une partie de votre monde en direct depuis le tournage », a déclaré Bailey à propos de la performance sur Twitter. « Merci Idole américaine pour m’avoir donné la chance de le faire sur scène à Disneyland. [S]chanter des voix par temps glacial à 3 heures du matin alors que le parc est fermé n’est pas une blague, mais nous l’avons fait ! [O]Plus que 11 jours avant que vous puissiez tous regarder le film ! »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Bailey a eu son casting comme Ariel sécurisé dès le début du processus d’audition. Le réalisateur Rob Marshall a récemment déclaré au British Vogue que Bailey était la toute première personne à auditionner pour Ariel en La petite Sirène. En fait, elle a auditionné en chantant « Part of Your World », et cela a suscité une réponse si puissante de la part du réalisateur qu’elle a immédiatement placé la barre extrêmement haute pour Ariel. De nombreux autres espoirs essaieraient pour le rôle, mais personne n’a été en mesure de surpasser la performance de Bailey, dit Marshall.

« Elle est entrée et elle a chanté ‘Part of Your World' », a expliqué le réalisateur. « Et à la fin, je pleurais. Je n’arrivais pas à croire la profondeur, la vérité, la simplicité et la passion qu’elle apportait à la chanson. C’était tellement émouvant.

En relation: L’étoile originale de la petite sirène fait l’éloge d’Ariel de Halle Bailey et prend en charge les paroles de chansons mises à jour





Halle Bailey est la nouvelle Ariel

Disney

Il y a eu un certain niveau de bavardage sur les réseaux sociaux critiquant le casting de Bailey comme « réveillé », car certains sont mécontents de voir une femme noire reprendre le rôle de la sirène fictive, mais ces critiques semblent être un petit, mais vocal , minorité. Le film devrait avoir l’une des plus grandes ouvertures de l’année et l’une des meilleures pour les adaptations en direct de Disney. De nouveaux clips et teasers présentant davantage le travail de Bailey dans le film ont également vu bon nombre des critiques susmentionnées s’éteindre, étant donné à quel point Bailey a été impressionnant en chantant ces classiques. Petite Sirène Chansons.

Le film est réalisé par Marshall et écrit par David Magee. Aux côtés de Bailey dans le rôle principal d’Ariel, La petite Sirène met également en vedette Jonah Hauer-King dans le rôle d’Eric, Javier Bardem dans le rôle du roi Triton, Noma Dumezweni dans le rôle de la reine Selina et Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula. Daveed Diggs en tant que Sebastian, Awkwafina en Scuttle et Jacob Tremblay en Flounder sont également présentés comme les voix des copains des créatures marines d’Ariel.

La petite Sirène sortira dans les salles de cinéma le 26 mai 2023.