Le sauveur est une action fluide, un mouvement et un magnifique pixel art à la fois

Savior est ce que nous aimons dans les jeux indépendants. Complètement inconnu de nous avant le dernier Future Games Show de GamesRadar, ce projet Kickstarter à succès a fait irruption sur notre scène grâce à la présentation sérieusement impressionnante des développeurs intégrée ci-dessus. Ciblant une sortie au quatrième trimestre 2022 pour les consoles PlayStation, il combine des mécanismes de combat et de mouvement flexibles et élégants avec une belle interprétation du pixel art. En tant que Sam, ce sera votre travail de réunir deux sociétés opposées et de vaincre le raisonnement derrière leur haine l’une de l’autre.

Le réalisateur Weston Tracy se concentre sur trois piliers clés pendant la présentation vidéo: le combat, le mouvement et l’histoire. Les combats sont inspirés par Punch-Out !!, vous permettant ainsi qu’aux forces ennemies de frapper, d’esquiver et de parer. « Les adversaires frappent vite, mais ils télégraphient tous leurs frappes pour que vous appreniez leurs schémas d’attaque et les maîtriseriez sûrement au fil du temps. » Les bagarres deviennent plus difficiles à mesure que vous progressez, car plus d’ennemis attaquent à la fois tandis que leurs coups et leurs balançoires deviennent plus difficiles à lire.

Ensuite, il y a la traversée, qui vous permet de saisir des rebords et d’utiliser d’autres personnages pour créer un élan afin d’atteindre des endroits plus élevés. Les mécanismes de mouvement fluides sont alimentés par des dizaines d’animations, ce qui donne à chaque saut et saut une apparence et une sensation uniques. Le développeur Starsoft semble avoir fait un très, très bon travail ici.

Ailleurs, un système de dialogue de branchement vous permettra de choisir parmi une liste d’options pendant les conversations. L’opinion des gens sur Sam changera en fonction de ce que vous sélectionnez, de même que leur humeur, de même pour vos actions. «Les quêtes impliqueront de replanter une campagne ravagée, de réparer une infrastructure endommagée, de remplir un lac avec de l’eau, de déterminer un remède à partir d’ingrédients à l’aide de travaux de laboratoire, etc. Accomplir ces quêtes changera définitivement le monde du jeu.»

