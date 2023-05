Scott Adkins et John Wick 4 Co-star Marko Zaror se réunissent pour une nouvelle sortie d’action

John Wick: Chapitre 4 stars et autres artistes martiaux Scott Adkins et Marko Zaror sont tous prêts à se réunir pour le prochain film d’action, Diablo. Selon un rapport de Deadline, alors que les acteurs uniront leurs forces pour le film, leurs personnages seront opposés alors que la paire s’affrontera, face à face, et sans aucun doute poing contre poing dans ce qui est sûr d’être une explosion de cinéma d’action sublime.





Diablo trouve Scott Adkins dans le rôle d’un homme nommé Kris Chaney qui, après avoir été libéré de prison, « se lance dans une mission périlleuse pour remplir une vieille promesse mais se retrouve en danger lorsqu’il kidnappe Elisa, la fille d’un puissant gangster ». Bien sûr, cela conduit son père, Vincent, à lancer « un appel à toute la pègre pour la ramener en vie », ce qui amène Marko Zaror dans la mêlée en tant qu’El Corvo, un tueur psychopathe, qui « rejoindra la chasse non pas pour l’argent mais pour sa propre vendetta contre la famille de Vincent.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Kris doit échapper à la fois au père puissant d’Elisa et à un tueur impitoyable déterminé à se venger pour vivre assez longtemps pour raconter à Elisa toute l’histoire qui lui a été cachée », le reste de la description de Diablo lit.

Réalisé par Ernesto Díaz Espinoza, qui a déjà travaillé avec Marko Zaror sur les deux Rédempteur et Le Poing du Condor, Diablo a été écrit par Mat Sansom et doit être tourné plus tard cette année au Chili et sera présenté aux acheteurs potentiels lors du prochain marché de Cannes.

CONNEXES: Les meilleurs films de Scott Adkins, classés





John Wick: Le chapitre 4 voit Scott Adkins et Marko Zaror se battre avec Keanu Reeves

Porte des Lions

Alors que Scott Adkins est désormais une denrée bien connue dans le monde du film d’action, John Wick: Chapitre 4 aura été la première fois qu’un public plus large verra Marko Zaror afficher son ensemble particulier de compétences. Certes, l’idée qu’ils partagent tous les deux l’écran (et échangent toutes sortes de coups de poing et de pied) devrait faire saliver les fans d’action, avec Diablo sonnant la configuration parfaite pour les jeter les uns sur les autres avec une intention glorieusement violente.

« Je suis très heureux de retrouver Marko Zaror et de travailler pour la première fois avec le réalisateur Ernesto Espinoza sur un merveilleux scénario de Mat Sansom », a déclaré Adkins à propos du projet.

« Nous sommes honorés que Craig, Scott et Marco nous aient fait confiance pour les aider à réaliser leur vision de ce projet vraiment remarquable », ajoute le producteur Clay Epstein. « Le public va être époustouflé par certaines des séquences d’action les plus incroyables qu’il n’aura jamais vues. La façon réaliste dont Ernesto tourne les cascades mélangée au talent fou de Scott et Marco va ravir les fans au-delà de leurs rêves les plus fous.

Le récent John Wick final, John Wick: Chapitre 4, présente à la fois Scott Adkins et Marko Zaror à la franchise d’action à succès. Les deux acteurs ont des moments pour briller dans l’épopée d’action, avec Zaror en tant que puissant exécuteur de la table haute tandis qu’Adkins semble méconnaissable en tant que Killa Harkan, la tête de la table allemande.

John Wick: Chapitre 4 devrait sortir en numérique le 23 mai 2023 et sur Blu-Ray, 4K UHD et DVD le 13 juin 2023.