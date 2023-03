Halle Bailey a passé 13 heures dans l’eau pour La Petite Sirène

Tel que rapporté par ScreenRant, star Halle Bailey a récemment parlé avec Edition du tournage du remake en direct de Disney’s La petite Sirène et a révélé qu’elle passait parfois 13 heures dans l’eau lors du tournage de scènes pour le film. Comme indiqué par le point de vente, le prochain film de Disney est un récit du classique animé de 1989. En discutant avec Edition, l’acteur a noté qu’il y avait des moments où le tournage devenait difficile pour la star. Cependant, Bailey a déclaré que son personnage Ariel l’avait inspirée à continuer.





Le Cultivé star a d’abord parlé de la réaction à la bande-annonce de La petite Sirèneen disant: « Voir la réaction du monde à cela a été définitivement un choc. Mais voir toutes les réactions des bébés, toutes les jeunes filles brunes et noires, m’a vraiment déchiré émotionnellement. »

Halle Bailey a déclaré qu’elle se sentait « choquée, honorée et reconnaissante d’être dans cette position »

Elle a ajouté : « Honnêtement, ça a été une course tellement folle, et je me sens vraiment choquée, honorée et reconnaissante d’être dans cette position. Souvent, je dois me pincer et me dire, est-ce que c’est la vraie vie ? »

La chanteuse a ensuite déclaré qu’elle ressentait un lien spécial avec son personnage de sirène. Elle a déclaré: « J’ai l’impression d’avoir tellement appris grâce à elle. J’ai auditionné quand j’avais 18 ans, j’ai obtenu le rôle à 19 ans et j’ai eu 23 ans cette année. J’ai vraiment l’impression que [Ariel’s] m’a aidé à grandir. »

Bailey a ensuite noté que le tournage La petite Sirène n’était pas sans moments difficiles et a déclaré que pendant le tournage de près d’un an aux studios Pinewood de Londres, il y avait des jours où elle passait 13 heures dans l’eau.

Bailey a déclaré: « Je me suis poussé aussi loin que je me suis jamais poussé dans la vie. Et j’ai l’impression que le message d’elle était de savoir que vous l’avez toujours eu en vous. »

La star a ensuite expliqué comment le remake en direct avait modifié certaines des critiques que le film original avait reçues concernant le sexisme.

Elle a dit: « Je suis vraiment excitée pour ma version du film parce que nous avons définitivement changé cette perspective de vouloir juste quitter l’océan pour un garçon », dit-elle. « C’est bien plus important que ça. Il s’agit d’elle-même, de son but, de sa liberté, de sa vie et de ce qu’elle veut.

Bailey a ajouté: « En tant que femmes, nous sommes incroyables, nous sommes indépendantes, nous sommes modernes, nous sommes tout et au-dessus. Et je suis heureuse que Disney mette à jour certains de ces thèmes. »

La petite Sirène devrait sortir le 26 mai.