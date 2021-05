Le méchant de ‘Karate Kid’ apparaîtra dans la saison 4 de ‘Cobra Kai’

Netflix a partagé une nouvelle vidéo pour la saison 4 de «Cobra Kai» dans lequel le retour du méchant de ‘Karaté Kid III’, Terry Argent interpreté par Thomas Ian Griffith.

La suite de la saga emblématique des films d’arts martiaux suit le personnage de Daniel LaRusso et sa rivalité avec Johnny Lawrence quand ils décident d’instruire de nouveaux disciples. Cependant, contrairement aux bandes, la série se concentre sur Johnny et montre un côté plus positif de son personnage, qui décide d’utiliser son dojo pour former des personnes socialement oubliées.

Quelques mois avant la première de la quatrième saison attendue de l’émission sur Netflix, une nouvelle vidéo a été partagée montrant le retour de Terry Silver, apparu lors du troisième volet de « Karate Kid ».







Pour le moment, « Karate Kid » n’a pas de date officielle pour sa première sur Netflix, cependant, on sait que Ralph Macchio et la société arrivera sur la plate-forme de streaming pour la prochaine tranche de l’émission au cours des trois derniers mois de 2021.