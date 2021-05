Resident Evil 8: 1. Survive Lycan Attack – Défis imparables et succès précoce

Lors de la toute première série de Resident Evil 8 viens-tu après un petit Prologue au village pour la première fois, où cela commence vraiment par l’horreur qui vous attend tout au long du jeu. En plus de cela, vous serez confronté pour la première fois aux Lycans, qui après quelques approches effrayantes vous veulent vraiment à la gorge d’éthane numérique.

Étonnamment, cette partie du jeu est plus importante que vous ne le supposeriez au départ. Si nous survivons à l’attaque Lycan, un solide signe en premier Trophée de bronze: « Pas de goûts pour les lycans«, Mais il y a encore plus à dépoussiérer ici.

Cette partie du jeu fait partie de la défis cachésqui ne sont révélés qu’une fois le jeu terminé avec succès. En détail, il y a 2 défis que vous pouvez maîtriser en même temps:

Succès précoce: Battez les Urias loups-garous géants lors de la première attaque dans le village. Inarrêtable: Vainquez 30 Lycans lors de la première attaque du village.

Lorsque vous avez terminé le jeu pour la première fois (quelle que soit la difficulté), vous verrez le vôtre Défiez les progrès.

Resident Evil 8: Succès précoce et maîtrise imparable!

La question se pose maintenant, comment maîtriser au mieux ces deux défis? Et pendant que nous pourrions vous conseiller de vous attendre Munitions infinies débloqué avec certaines armes de votre choix, nous ne voulons pas attendre, comme c’est souvent le cas, et maîtriser le défi immédiatement. Mais est-ce même possible après le 2e playthrough?

Dans tous les cas, il doit être Nouveau jeu + sinon vous n’aurez pas assez de munitions à ce stade du jeu. Dans le nouveau jeu +, cependant, vous emportez avec vous votre équipement restant de la première manche. Mais même dans ce cas, il n’est pas garanti que vous le ferez Succès précoce et imparable maîtres immédiatement.

Il n’est pas forcément facile de vaincre 30 Lycans et les Urias loups-garous géants en une seule fois, mais dans certaines conditions, vous pouvez même réussir la 2e manche.

Tuer 30 Lycans? Pas de problème avec un bon coup! © Capcom

Si vous êtes sur le Niveau de difficulté débutant commencé, puis à la Changer le niveau de difficulté standard vous avez collecté suffisamment d’armes et de munitions à la fin de la première manche pour pouvoir ouvrir dans le nouveau jeu + défaut pas de problèmes. Vous pouvez facilement faire sauter les 30 loups-garous avec votre fusil de chasse et votre carabine tout en économisant quelques cartouches magnum pour le mini-boss Urias.

Cependant, gardez à l’esprit qu’il existe un Segment de jeu chronométré est. À partir d’un certain moment se produit « Survivre à l’attaque Lycan » en effet, puis la période est terminée. Alors déchiquetez ce qu’il faut!

Cela devient plus difficile avec le 2. Courir avec un vétéran. Normalement, vous n’aurez pas assez de munitions pour vos autres armes de la 1ère manche (standard). Alors je vous conseille de ne même pas essayer.

Si vous souhaitez toujours essayer, procédez comme suit:

Démarre le dernier jeu avant la fin du boss Miranda. Vendez tout ce que vous avez de la manière suivante: avoir une pénétration et des munitions suffisantes pour Miranda &

avoir suffisamment de munitions pour les Lycans dans leurs bagages lors de la 2ème descente Mettez l’accent sur une arme ou deux ici! Pensez donc à vendre l’un des nombreux pistolets ou fusils de chasse afin d’avoir plus d’argent pour les munitions, les mines et les bombes artisanales.

Ensuite, investissez tout dans des munitions et améliorez complètement une arme ou deux avec concentration. Épargnez également autant de médicaments que possible avec Miranda, de sorte qu’il vous en reste encore beaucoup pour Urias. À la fin: Terminez la première partie avec plus de puissance de feu que nécessaire et commencez maintenant sur Vétéran!

Vous pourriez maîtriser un succès imparable et précoce avec ces armes – mais vous avez besoin de plus de munitions pour les deux! © Capcom

Comme je l’ai dit, les chances de succès ne sont pas très élevées, d’autant plus que les Lycans sont en hausse vétéran faire beaucoup plus que renoncer défaut. Mais si vous recherchez et aimez le défi, vous êtes invités à essayer ce chemin pour relever les défis le plus tôt possible sans Munitions infinies.

Dans la bataille Vous pouvez vous cacher dans les maisons encore et encore et ainsi échapper aux zones ouvertes pour ne pas être attaqué de plusieurs côtés. De plus, les lycans ne viennent souvent que d’un seul côté (par exemple, si vous êtes au sous-sol de la deuxième maison). Cependant, considérez le temps. Idéalement, comme en mode mercenaire, vous courez comme un Ethan fou à travers la zone d’un Lycan à l’autre et l’envoyez dans l’enfer d’où il vient. La même chose s’applique aux Urias, bien que vous devriez être plus prudent ici. Son marteau monstrueux peut vous faire des ravages. Alors gardez vos distances. Les mines gardent également votre dos libre – ceci est particulièrement utile dans les ruelles où les Lycans viennent de deux directions.

Cependant, quand le temps n’a pas d’importance, commandez Succès imparable et précoce pour maîtriser, vous pouvez toujours revenir ici après quelques parties et maîtriser le défi, par exemple si vous Toutes les armes déverrouillées avoir comme ça coup plus fort ENJEU et Cie.

Juste stupide que le premier Machine à écrire dans l’église du village après ça 1. Attaque des Lycans Dans votre attente. Cela signifie que vous devez rejouer le prologue et que vous ne pouvez alors essayer. Si vous mourez, cependant, vous commencez juste avant l’attaque des Lycans. Vous pouvez au moins réessayer de cette façon.