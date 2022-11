Hajime Isayama a expliqué la fin de Shingeki no Kyojin et s’est excusé

Manche

Le créateur de Shingeki no Kyojin, Hajime Isayama, s’est exprimé sur la fin du manga et a surpris en expliquant ce qu’il ressentait à ce moment-là. Il s’est même excusé !

© KodanshaHajime Isayama a expliqué la fin de Shingeki no Kyojin et s’est excusé.

Le manga et l’anime ont de multiples représentants à travers le monde, mais au cours des dernières décennies, il ne fait aucun doute que shingeki no kyojin se classe parmi les premières positions des histoires les plus aimées et les plus acclamées. Bien que l’animation se poursuive et que la partie 3 de sa dernière saison reste sur le service de streaming Crunchyroll, la publication a pris fin au milieu de 2021. Les dernières pages ont généré une division des pensées parmi les adeptes, mais maintenant hajime isayama a clarifié la situation.

Le chapitre 139 et le tome 34 ont mis fin à la création que l’auteur a commencé à lancer en 2009. Début juin de l’année dernière, les pages attendues sont arrivées, ce qui a suscité une grande discorde parmi les fans, puisque la fermeture a même été comparée à jeu des trônes. Il est clair qu’une partie des lecteurs a reçu la fin positivement, mais la réalité est que des commentaires négatifs sont apparus sur les réseaux sociaux.

+Hajime Isayama a parlé de la fin de Shingeki no Kyojin

Le week-end dernier le Anime NYC 2022, un événement dédié aux amateurs de mangas et d’animes. Il y avait un panel pour les fans de shingeki no kyojin et le créateur hajime isayama était sur place pour mentionner la vague de critiques qu’il a reçues au cours de la dernière année pour la fin de son histoire. « J’ai encore des doutes à l’intérieur sur la façon dont cela s’est terminé et je continue à en souffrir. Je suis vraiment désolé »étaient les mots d’excuses de l’auteur.

Après sa présentation, il a fait une déclaration sincère aux fans : « Je tiens à remercier tout le soutien reçu des fans. Je n’étais pas sûr de ce que je ressentirais à la fin de l’histoire. Je traversais une période difficile et je suis désolé. Cela m’a pris beaucoup de temps, j’ai eu un une période très difficile, jusqu’à hier quand j’ai rencontré les fans lors de la signature. Ils m’ont dit que c’était une super finale, qu’ils avaient adoré. Ils m’ont rendu très heureux. Venir à New York a été une expérience formidable pour moi..

Pour le moment, cette discussion a atteint les lecteurs du manga, mais il y a ceux qui ne savent rien de ce qui va se passer et le découvriront dans l’anime. shingeki no kyojin il s’achèvera avec la partie 3 de sa saison 4 qui sortira en 2023. Jusqu’à présent, il n’y a pas trop de détails, mais 12 épisodes sont attendus pour dire au revoir à Eren et ses amis. Des nouvelles d’une bande-annonce et de sa date de sortie exacte sont également attendues.

