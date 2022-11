Explication du retour de Rick Grimes et Michonne dans le final de « The Walking Dead »

Après 11 saisons à l’antenne, « les morts qui marchent» a pris fin le dimanche 20 novembre 2022, avec un chapitre génial qui a marqué la chute des tyrans, du moins des connus, et la réapparition de quelques personnages inoubliables de la AMC série.

Intitulé ‘Repose en paix’ (‘Repose en paix’) et réalisé par Greg Nicotero, le dernier épisode clôturait le cycle d’une grande partie des personnages du drame et semait les graines du futur de ceux qui auront leurs propres spin-offs. En outre, a réintroduit Andrew Lincoln et Danai Gurira en tant que Rick et Michonne, respectivement.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, nous vous proposons l’explication du retour de Rick Grimes et Michonne dans le dernier chapitre de la série « Les morts qui marchent » (TWD) d’AMC.

QU’EST-IL ARRIVÉ À RICK GRIMES ET MICHONNE AVANT LE CHAPITRE FINAL DE « THE WALKING DEAD » ?

Saison 11 de « Les morts qui marchent » s’est terminé par un épilogue très spécial. En cela, nous voyons andrew lincoln interpréter à nouveau pour Rick Grimesle rôle qui l’a accompagné depuis le début de la série.

Comme nous le savons, l’acteur a quitté la production dans le neuvième épisode, après que son personnage se soit sacrifié en faisant exploser un troupeau de zombies qui approchait.

En plus de lincoln, Dana Gurira retourné comme Michonne. Dans la saison 10, elle a découvert des indices liés à la survie de Meule et partit à sa recherche. Depuis lors, nous ne l’avions pas vue sur le projet télévisé.

Danai Gurira dans le rôle de Michonne dans le dernier épisode de la série « The Walking Dead » (Photo : AMC)

COMMENT RICK GRIMES ET MICHONNE SONT-ILS APPARUS DANS LA FIN DE « THE WALKING DEAD » ?

L’épilogue final de « Les morts qui marchent » est un flashback qui nous montre Rick Grimes et Michonne séparément. Ils écrivent tous les deux des lettres à leurs proches, dans l’espoir qu’un jour ils seront lus.

Les voix off des deux personnages s’entremêlent, tandis que l’hommage est rendu aux morts et aux vivants que nous avons connus à travers les âges. 177 épisodes de fiction. Selon le réalisateur et producteur Greg Nicoteroce moment était très spécial, reconnaissant les motivations de ces chiffres.

« La raison pour laquelle ils sont toujours dévoués à leur combat est à cause des personnes qu’ils ont perdues et des personnes qu’ils aiment (…) J’ai l’impression que nous avons capturé cet esprit, pour aller de l’avant avec ce que le monde leur réserve »il a dit Comicbook.

Dans le dernier épisode de « The Walking Dead », Rick écrit des lettres pour ses proches (Photo : AMC)

Meule il est couvert de terre et pieds nus. Il porte également une veste qui suggère qu’il est un travailleur dans une installation d’abattage, également connue comme l’un des centres de décontamination de nettoyage de masse.

Tout semble indiquer que Meule a été emmené au Militaire de la République civiqueoù ils lui ont sauvé la vie. Cependant, depuis lors, il est devenu prisonnier de la GRCessayant de s’échapper chaque fois que l’occasion se présente.

Il prévoit de s’enfuir une fois de plus, mais sa tentative d’évasion est contrecarrée par un hélicoptère qui survole. Ainsi, il jette ses affaires dans un bateau à proximité : 672. Les derniers mots que nous avons entendus de notre protagoniste ils sont: « C’est nous qui vivons ».

Apparition d’Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes dans le dernier épisode de la série « The Walking Dead » (Photo : AMC)

Ailleurs, Michonne elle est vêtue d’une tenue de guerrière et brandit un katana. Elle emballe les affaires de Meule, qu’il a trouvé dans le bateau marqué comme 672. Parmi ceux-ci, le téléphone portable orné de dessins de Judithun sac et des bottes usées.

Enfin, nous regardons Michonne chevauchant dans un canyon envahi par une horde de zombies.

L’apparition de Danai Gurira dans le rôle de Michonne dans le dernier épisode de la série « The Walking Dead » (Photo : AMC)

QUE SIGNIFIE LE RETOUR DE RICK GRIMES ET MICHONNE DANS « THE WALKING DEAD » ?

Le retour de Rick Grimes et Michonne un « Les morts qui marchent » Son principal objectif est de jeter les bases du futur spin-off du couple, présenté comme une histoire d’amour post-apocalyptique.

selon la fin de « TWD »il est probable que la production commence à raconter les conséquences du départ de Michonne dans la saison 10, en passant par les événements de l’épisode « Repose en paix »jusqu’à poursuivre la recherche de Meule.

D’autre part, nous devons considérer que Michonne maintenant, elle est seule, car les survivants avec lesquels elle voyageait sont introuvables. Nous découvrirons peut-être ce qui leur est arrivé sur ce projet.

Enfin, le gestionnaire Greg Nicotero a également défendu la présence de crasse dans le dernier épisode de la série : « Le programme a toujours été le voyage de Rick Grimes. Vous ne pouvez vraiment pas terminer l’histoire de ‘The Walking Dead’ sans Rick Grimes”il a souligné.

Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes dans la finale de la série « The Walking Dead » (Photo : AMC)

POURQUOI RICK GRIMES A-T-IL SOURI À LA FIN DE « THE WALKING DEAD » ?

Dans le dernier épisode de « The Walking Dead », Rick Grimes apparaît dans des circonstances précaires : il est barbu, il porte une veste CRM et il est pieds nus. À un moment donné, un hélicoptère arrive, que nous supposons appartenir à ses ravisseurs, mais au lieu d’avoir l’air inquiet, il sourit.

L’un des producteurs exécutifs de la série, Scott M. Gimple, a expliqué pourquoi le personnage avait fait ce geste. Dans une interview avec Entertainment Weekly, il a déclaré que Rick avait toujours la force de se battre et qu’il n’avait pas perdu espoir. PLUS DE DÉTAILS ICI.

