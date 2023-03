Gwyneth Paltrow: le MONTANT RIDICULE qu’elle recevra après avoir été déclarée non coupable lors d’un procès

célébrités

Si elle perdait, l’actrice devrait payer plus de 3 millions de dollars, à la place, ils devront la payer.

©Getty ImagesL’actrice a été déclarée non coupable dans un procès pour accident de ski

Pendant quelques semaines, l’actrice Gwyneth Paltrow a fait la une des journaux non seulement pour ses commentaires sur le jeûne intermittent et les régimes d’urgence qu’il soutient, mais pour le procès qu’il a subi contre un homme âgé pour un accident de ski et maintenant c’est révélé le montant que l’homme doit payer à l’actrice qui joue Pepper Potts après avoir été déclaré non coupable.

L’actrice vient d’aller au procès por un accident de ski qu’il a vécu en 2016, dans lequel un homme a été blessécependant, un jury de l’Utah a déclaré l’actrice non coupablequi Il a remporté sa demande reconventionnelledans laquelle il a demandé à être payé pour l’accident.

+ Combien Gwyneth Paltrow sera-t-elle payée pour l’accident de ski ?

Terry Sanderson a poursuivi Paltrow, alléguant que l’actrice était entrée en collision avec lui alors qu’elle skiait à Deer Valley Resort, Park City, Utah., il y a plus de sept ans. A la demande, Sanderson a demandé 3,2 millions de dollars pour les dépenses qu’il a eues et les blessures qui menacent « son espérance de vie ». Paltrow a contre-attaqué, alléguant que l’homme à la retraite était celui qui était entré en collision avec elle et non l’inverse, et a demandé qu’elle soit payée 1 €.somme que Sanderson doit désormais remettre à l’actrice oscarisée.

En plus du dollar, l’actrice a également demandé que ses honoraires d’avocat soient payés dans le cadre de la contre-poursuite.. Les jurés ont pris leur décision après avoir entendu divers témoignages, dont les filles de Sanderson, des employés locaux et Les enfants de Gwyneth Paltrow : Apple et Moses Martin.

« Je sentais qu’accepter une fausse déclaration compromettait mon intégrité. Je suis satisfait du résultat et j’apprécie le travail acharné du juge Holmberg et du jury et je les remercie pour leur considération dans le traitement de cette affaire.« , a déclaré l’actrice après avoir été déclarée non coupable.

