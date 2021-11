Le studio derrière « Yakuza » travaille sur une nouvelle franchise

L’équipe de développeurs Ryu Ga Gotoku, responsable de la franchise RPG acclamée « Yakuza » et « Judgment », a annoncé qu’elle travaillait sur le développement d’une nouvelle franchise après le lancement de « Yakuza: Like a Dragon » et « Lost Judgment « Ces derniers mois.

Lors d’une récente conversation avec Famitsu, Masayoshi Yokoyama, directeur de la série « Yakuza » et propriétaire du studio de développement, a déclaré que la société travaille sur de nouveaux projets qui ne sont pas liés à ses deux franchises principales, confirmant qu’ils ne veulent pas tomber dans l’exclusivité de ces sagas.

Sans donner trop de détails sur ces nouveaux jeux, Yokoyama a également confirmé l’engagement du studio à l’idée de maintenir la saga « Judgment » dans un avenir proche, bien qu’il n’ait pas non plus précisé quand on pouvait s’attendre à un nouvel opus de la franchise.

Cela calmerait l’atmosphère de tension parmi ses fans en raison d’une série de rapports qui ont circulé cette année, semant le doute sur l’avenir du « Jugement » parmi les cadres de Sega. Apparemment, l’une des personnes impliquées dans le développement du dernier opus était la principale raison pour laquelle la sortie d’une version PC a été évitée.

Récemment, Sega a exprimé son souhait de procéder au remastering d’anciens titres « Yakuza », avec la possibilité de faire quelques remakes et reboots de ses titres les plus populaires afin d’augmenter leur niveau de popularité au-delà du Japon. Reste à savoir si l’équipe de Ryu Ga Gotoku sera impliquée dans le renouvellement de ces titres.

« C’est notre stratégie. Alors que nous nous attendons à ce que les ventes numériques continuent de progresser par rapport aux versions physiques, nous prévoyons que nos jeux seront vendus comme des « jeux de haut calibre » exempts des difficultés de production physique », a noté l’équipe de direction de Sega dans un communiqué officiel.