Motorola: le mode bureau à la Samsung DeX prévu

Lors du Tech Summit Digital 2020 de Qualcomm, Motorola a présenté hier un mode bureau pour les smartphones Motorola. Cela rappelle fortement le mode DeX de Samsung, Motorola souhaite intégrer la fonctionnalité dans son système d’exploitation basé sur Android 11.

La vraie star de l’émission Qualcomm était le nouveau Snapdragon 888. Motorola est l’un des partenaires qui installent la nouvelle puce dans les appareils à venir. Dans une courte vidéo, le président de Motorola Mobility, Sergio Bunac, a également annoncé que la société intégrerait les puces de la série 800 de Qualcomm dans la populaire série Moto G, rapporte XDA Developers. Encore plus intéressant que cela était le teaser du prochain mode bureau de Motorola.

Utilisez votre smartphone confortablement sur l’écran externe

Dans le court extrait, nous voyons comment un smartphone Motorola fonctionne en mode bureau et l’affichage est reflété sur un moniteur PC. Les applications de téléphonie mobile peuvent être utilisées à l’aide de la souris et du clavier; dans le clip, une personne ouvre un tableau dans Google Sheets, fouille sur Pinterest et compose un e-mail dans Gmail. En bas de l’écran, nous voyons une barre des tâches: sur la gauche se trouvent les symboles pour le tiroir d’applications, la recherche, le bouton d’accueil et les applications ouvertes. Les affichages d’état d’Android tels que la force du signal WLAN, le niveau de la batterie et le volume ainsi qu’un raccourci pour les captures d’écran se trouvent sur la droite.

Le mode bureau n’est initialement possible que par câble

XDA Developers suppose que le smartphone Motorola doit être connecté au moniteur externe par câble pour utiliser le mode bureau. Samsung DeX avait initialement besoin d’un câble pour l’extension de bureau, mais DeX fonctionne désormais également sans fil. Le smartphone Motorola du clip de présentation pourrait être un téléphone portable avec le nom de code «nio», que Motorola développe actuellement. L’appareil est censé être capable du mode alternatif DisplayPort, c’est-à-dire la transmission de vidéos via le port USB-C.

Les développeurs XDA s’attendent à ce que les autres smartphones Motorola à venir prennent en charge le mode alternatif DisplayPort (et fonctionnent avec Android 11) afin que les utilisateurs puissent utiliser le mode bureau. On ne sait pas si Motorola travaille également sur une transmission sans fil basée sur la norme Miracast, que Samsung utilise pour DeX et Huawei pour Easy Projection. Il n’y a pas non plus d’informations sur la sortie du mode bureau de Motorola pour les smartphones.