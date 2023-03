Qui sont les Mandaloriens qui ont sauvé Moff Gideon dans « The Mandalorian » Saison 3

L’épisode 5 de la troisième saison de « The Mandalorian » révélé à la fin, que Moff Gideon n’a jamais été jugé, car le navire dans lequel il était transféré a été attaqué. On soupçonne qu’ils étaient soldats mandaloriens qui l’a extrait, bien que nous ne sachions pas encore dans quel but. Cela sera probablement clarifié lors de la prochaine première du Série Disney+mais ici nous avons quelques alternatives de qui aurait pu le sauver.

Dans « Chapter 21 : The Pirate » (« Chapitre 21 : The Pirate »), sorti le mercredi 29 mars, Le capitaine Carson Teva a trouvé l’un des croiseurs Lambda de la Nouvelle République détruite et avec l’équipage mort.

Le navire transportait Moff Gideon lorsqu’il a été attaqué. Analyser les restes à l’intérieur, trouvé des éclats de beskarle métal résistant aux lasers et aux sabres laser qui composent les armures des mandaloriens.

Pour cette raison, on pense que des Mandaloriens de l’un des clans ont fait ce travail et, ci-dessous, nous vous dirons qui ils ont pu être.

Le croiseur Lambda transportant Moff Gideon a été attaqué dans la saison 3 de « The Mandalorian » (Photos : Lucasfilms)

QUI A SAUVÉ MOFF GIDEON DE LA PRISON DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE ?

Il existe diverses théories sur l’évasion de Moff Gideon de la justice de la Nouvelle République, mais étant donné que l’équipage était mortcela a probablement été fait par ses sympathisantsqui cherchait à le sauver.

Y a-t-il des Mandaloriens qui ont sympathisé avec l’Empire ? Eh bien oui, bien qu’à ce stade de la chronologie il en reste peu. Dans des séries comme « Star Wars : Rebels », plusieurs ont pu être vus qui se sont alliés avec le côté obscur, trahissant leur peuple.

Un exemple clair était le groupe de Commandos super impériaux dirigé par–le maintenant décédé–, Gar Saxon. Bien que sa tête soit morte aux mains du Clan Wren, Moff Gideon a peut-être avez encore quelques-uns de ces commandos mandaloriens à votre service dont l’armure était un mélange entre traditionnel et un stormtrooper.

Les super commandos impériaux sont apparus pour la première fois dans la saison 3 de « Star Wars Rebels » et sont de dangereux guerriers mandaloriens (Photos: Lucasfilms Animation)

Comme nous avons pu le voir dans les épisodes précédents, les vestiges de l’Empire sont toujours actifs et ont même bombardé le château de Bo-Katan à Kalevala. Par conséquent, il ne serait pas surprenant que le beskar dans leur armure soit ce que Carson Teva a trouvé et que Ils chercheront à libérer leur chef, afin qu’il ne subisse pas son procès.

QUI D’AUTRE POURRAIT AVOIR ATTAQUÉ LE NAVIRE DE MOFF GIDEON ?

Une autre alternative est que l’attaque contre le navire ne visait pas à libérer Moff Gideon, mais à capture le. Depuis l’épisode du Dr Pershing, il est devenu clair que la Nouvelle République ne fait pas du bon travail et permet même aux espions de rejoindre ses rangs sans autre interrogatoire.

Par conséquent, il se peut que des groupes de Mandaloriens tels que le Clan Wren ou Fenn Rau ils voulaient s’assurer que Moff Gideon, le responsable de la Grande Purge de Mandalore, ferait face à sa punition. En raison de la grande bureaucratie du nouveau gouvernement et de sa douceur dans le traitement de ses prisonniers, des groupes plus extrêmes n’ont peut-être pas voulu risquer de le laisser partir en liberté.

Fenn Rau serait certainement capable de tuer les gardes. de la Nouvelle République dans la foulée, donc le prochain épisode de « The Mandalorian », qui sera réalisé par Bryce Dallas Howard (« The Help »)

COMMENT VOIR « LE MANDALORIEN » ?

« The Mandalorian » est disponible dans le catalogue Disney Plus, où vous pourrez profiter des premières hebdomadaires de la saison 3, mais aussi des livraisons précédentes. Par conséquent, ils n’ont besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming.