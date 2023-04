Guy Ritchie utilise uniquement des pistolets à plomb Airsoft sur les plateaux de tournage après la tragédie de la rouille

Réalisateur Guy Ritchie est un peu un expert en matière de violence à l’écran, et après le Rouiller tragédie, il a complètement changé sa façon de gérer les armes à feu sur les plateaux de cinéma. Ritchie, qui a récemment réalisé le nouveau film de guerre Le Pacte avec Jake Gyllenhaal, a expliqué sa position sur la situation dans une nouvelle interview avec Newsweek. Il a révélé qu’aucune arme en état de marche n’avait été utilisée pour les armes à feu auxiliaires dans L’accordsentant que « tout le jeu a changé » à cause de ce qui s’est passé avec Rouiller.





« Tout cela a changé maintenant, tout le jeu a changé », explique Ritchie. « Nous n’avons pas utilisé de vraie arme depuis. Il n’y avait donc pas de vraies armes. C’est le premier tournage que nous avons eu, et je dois vous dire que c’est un immense soulagement pour nous tous. »

Gyllenhaal a également pesé sur le débat, étant d’accord avec le passage aux pistolets à plombs Airsoft en notant: « J’ai généralement l’impression que c’est plus une question pour les producteurs, simplement parce que ce sont les choix qu’ils font, mais nous avons utilisé des armes Airsoft sur [The Covenant]. Cela a permis une liberté créative, d’autant plus que nous nous déplaçons dans la façon dont les gars tirent, donc tout était en sécurité. »

Tout est réglé pour le mieux de cette façon, d’après Ritchie. Il poursuit en expliquant comment l’utilisation de vraies armes à feu comme accessoires l’avait toujours rendu nerveux, et maintenant qu’elles ne sont plus du tout utilisées, il dit que filmer des séquences d’action lourdes avec des armes à feu se sent beaucoup mieux à bien des égards.

« Ils sont aussi bons que, ils ont l’air aussi bons que de vraies armes, ils remplissent toutes les fonctions d’une vraie arme », a déclaré Ritchie. « Vous obtenez une décharge de gaz. Tout semble aussi authentique que possible, mais comme l’a dit Jake, c’est de l’Airsoft. Personne ne peut avoir d’ennuis. »

Le cinéaste a ajouté: « Je n’ai jamais, je n’ai jamais aimé les vraies armes à feu. Je ne savais pas pourquoi nous continuions dans l’industrie avec de vraies armes à feu. C’était juste une de ces choses que tout le monde faisait, et c’est un immense soulagement, car je suis sûr que c’est pour Jake, autant que pour moi, que tu n’as plus cette épée suspendue au-dessus de nous. »





The Covenant a été filmé avec des armes Airsoft

MGM

Ritchie dirige Le Pacte de Guy Ritchie en utilisant un scénario qu’il a co-écrit avec Ivan Atkinson et Marn Davies. Avec Gyllenhaal, le film met en vedette Dar Salim, Alexander Ludwig, Antony Starr, Bobby Schofield et Emily Beecham. Il se déroule pendant la guerre en Afghanistan avec des soldats américains faisant équipe avec des Afghans pour aider à affronter les talibans, avec Gyllenhaal jouant un soldat qui se lance dans une mission de sauvetage pour sauver un ami qui l’a aidé lorsque le groupe le prend en otage.

Le Pacte de Guy Ritchie joue maintenant dans les salles de cinéma, avec l’aimable autorisation de MGM.