L’interview qui a prédit Ne lève pas les yeux

Le film mettant en vedette Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett et Jennifer Lawrence est sorti à Noël dernier avec un message environnemental fort.

©IMDBLe film a été nominé pour un Oscar.

Avant que 2021 ne touche à sa fin et que nous ayons accueilli 2022, Netflix s’est faufilé dans sa plateforme l’un des films les plus commentés de l’année : ne regarde pas. Mettant en vedette une distribution variée dans laquelle des personnages tels que Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep ou encore Timothée Chalameta raconté l’histoire d’une météorite destinée à un impact sur la Terre qui a été détectée par deux scientifiques auxquels le gouvernement de l’époque a choisi de ne pas prêter attention.

Le message écologiste a traversé tout le film réalisé par Adam Mc Kay, qui a divisé les eaux dans la critique autour de la façon dont ladite morale a été présentée. Pour certains, c’était trop évident et souligné, tandis que pour d’autres, c’était bien présenté et indispensable. Dans Tomates pourries, ne regarde pas Il a eu une approbation de 55%, ce qui a donné plus de raison à ceux qui composaient le premier groupe, bien que ceux du second aient pu justifier leur vision avec le débat houleux qui a suscité dans les réseaux.

Et puisqu’on parle de torride, ce qui s’est passé cette semaine sur une chaîne de télévision britannique ne peut pas passer inaperçu. L’utilisateur de Gazouillement @benphillips76 partagé une publication sur leurs réseaux qui a reçu plus de 200 000 retweets et 800 mille aime où un montage a été montré qui montrait le programme d’information britannique avec celui fictif que les personnages de Cate Blanchett et Tyler Perry dans ne regarde pas.

« Un extrait de ne regarde pas puis une vraie interview télévisée qui vient de se passer. », a écrit l’utilisateur. Le montage montrait la séquence dans laquelle le personnage de Jennifer Lawrence J’ai perdu mon sang-froid à cause de la façon dont les journalistes traitaient l’actualité de la fin du monde, « Désolé, ne sommes-nous pas clairs ? Ce que nous essayons de vous dire, c’est que la planète entière est sur le point d’être détruite. »auquel ils ont répondu : « Bon tu sais. C’est quelque chose que nous faisons ici. Nous traitons les mauvaises nouvelles avec légèreté. ».

Dans le vrai programme, l’orateur était un météorologue qui a averti que le changement climatique allait se traduire par une terrible vague de chaleur, tandis que le journaliste ne parlait que de la façon dont les météorologues ne parlent plus bien de la météo et se consacrent à être presque fatalistes. « Qu’est-il arrivé aux météorologues ? Nous voulons que les gens soient satisfaits de la météo. »a souligné le journaliste d’une manière inhabituelle, avant le message de sensibilisation que l’homme de l’autre côté du tableau tentait de faire passer.

+Le prochain projet d’Adam McKay et Jennifer Lawrence

A l’horizon du réalisateur Adam Mc Kay il y a un nouveau film mettant en vedette Jennifer Lawrence. Il s’agit de mauvais sangun projet qui est en phase de pré-production et qui est basé sur des événements réels qui, curieusement, ont été le matériau d’une mini-série à succès de Hulu: Le décrochage (disponible en Étoile+ et mettant en vedette Amanda Seyfrid). L’histoire se concentre sur la femme d’affaires Elizabeth Holmesqui a fondé la société Théranos travailler dans le monde des technologies de la santé. Cependant, tout s’est effondré lorsque le FBI a découvert qu’elle était en fait une escroc. Le film n’a toujours pas de date de sortie et sera basé sur le livre publié par le journaliste Jean Carreyro.

