Dix-huit encore : c’est la comédie suédoise qui triomphe sur Netflix

Hedda Stiernstedt joue dans l’histoire romantique qui est déjà parmi les plus vues sur la plateforme de streaming. De quoi s’agit-il et pourquoi provoque-t-il tant de fureur ?

©NetflixDix-huit encore, le film suédois qui triomphe sur la plateforme de streaming.

Le 21 avril, il rejoint le catalogue de Netflix un film qui occupe déjà une position dans le Top 10. On parle de encore dix-huit ansune comédie romantique suédoise avec une intrigue captivante qui s’étend sur juste 1 heure et 25 minutes. Comment se porte cette production qui ne cesse de conquérir ses téléspectateurs ?

Sous la direction de Jonathan Etzlercette bande a le script de Sofie et Tove Forsman, qui se sont réunis pour écrire une histoire un peu clichée mais optimiste et romantique. Avec un casting de luxe et un voyage dans le temps, le film a réussi à attirer l’attention des utilisateurs de la plateforme de streaming et se positionne déjà parmi les contenus les plus visionnés.

+ Netflix : de quoi parle encore dix-huit ans ?

La protagoniste de cette histoire est Amelia, une femme de 40 ans qui a été renversée par un camion la nuit de son anniversaire. Comme si cela ne suffisait pas, lorsqu’il se réveille, il découvre qu’il est en 2002, date à laquelle il a fêté ses 18 ans. « Maintenant, elle a l’opportunité de revivre ce grand jour et de faire de sa vie la façon dont elle l’a rêvée.», indique le synopsis officiel.

L’aperçu de Netflix ajoute: « Mais lorsqu’elle se rend compte qu’elle est coincée dans une boucle temporelle, se réveillant encore et encore le même jour, elle décide de déterminer quels problèmes elle doit résoudre pour mettre le passé derrière elle – littéralement – et revenir au présent.”. C’est ainsi que se développe une comédie romantique aux accents dramatiques.

+ Le casting de Eighteen Again sur Netflix

Le casting de encore dix-huit ans est dirigé par des personnalités du divertissement en Suède. Le rôle principal d’Amelia est en charge de Hedda Stiernstedt. Elle n’est pas seule, puisque dans le casting ils l’accompagnent avec leurs performances Maxwell Cunningham, Elinor Silfversparre, Miriam Ingrid, Per Fritzell, Vanna Rosenberg, Tove Edfeldt et David Tainton.

