L’acteur qui a gâché son audition pour James Bond

in

MGM

On ne sait pas encore qui succèdera à Daniel Craig en tant qu’agent 007, mais il y a un artiste qui n’a plus aucune chance.

© IMDbJames Bond.

Daniel Craig joué James Bond depuis ses débuts en Casino Royal en 2006 jusqu’à pas le temps de mourir en 2021. L’annonce de son départ a provoqué surprise et déception chez les fans, puisqu’il est devenu l’un des interprètes les plus emblématiques de l’agent secret britannique. Actuellement, on ne sait pas qui sera son successeur dans la franchise.

acteur gallois Matthieu Rhys a récemment avoué qu’il était sur le point d’obtenir le rôle de James Bond à l’époque, mais cela a ruiné sa chance à l’audition avec les producteurs de la saga. Rhys Il est connu pour son travail sur la série Les Américainset a expliqué que lors de sa rencontre avec les producteurs, il avait dû lire une scène de Casino Royal et porter un costume sombre, qui était « très intimidant ».

Dans une interview avec Les tempsa déclaré que lors de l’audition, Matthieu Rhys ils lui ont demandé ce qu’il changerait au caractère de James Bond. Pensant que c’était une question piège, il n’eut pas de meilleure idée que de plaisanter. « Je ferais boiteux. J’ai dit, ‘Boit?’ Rien. « Un cache-œil ? » Rien »se souvient Rhys.

+Qui est le couple de Matthew Rhys

Matthieu Rhys Il a rencontré qui est son partenaire actuel dans l’une des séries les plus importantes dans lesquelles il a dû travailler : Les Américains. Il est marié avec Keri Russelson partenaire de scène dans Les Américains depuis 2014. Ils se sont mariés un an seulement après le début de cette grande série d’espionnage.

Les Américains est une série télévisée américaine qui se déroule dans les années 1980 pendant la guerre froide. L’intrigue suit un couple marié d’espions russes se faisant passer pour des Américains vivant à Washington DC tout en menant des opérations secrètes pour le gouvernement soviétique. Dans le cadre de leur travail, ils luttent également pour maintenir leur relation et empêcher leurs enfants de découvrir leur véritable identité. Vous pouvez le voir complet dans Étoile+.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?