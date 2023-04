Superman: Legacy reçoit une mise à jour passionnante de James Gunn

Superman a célébré son 85e anniversaire cette semaine, James Gunn se joignant à la célébration des fans avec l’annonce que Superman : Héritage est maintenant officiellement en production. Le prochain film, qui arrivera en 2025, devrait marquer l’introduction d’un nouvel homme d’acier dans le canon DCU dans le cadre de Gods & Monsters, la première phase du plan à long terme de Gunn pour la franchise Warner Bros. Discovery.





Comme à son habitude, le réalisateur a constamment répondu aux questions des fans sur ses projets, y compris sur l’état actuel de Superman : Héritage et ce dont la plupart d’entre eux se soucient, c’est-à-dire le casting du film. Sans partager de détails spécifiques, Gunn a donné une mise à jour très excitante sur le processus de sélection du prochain acteur qui deviendra Clark Kent :

Depuis l’annonce qu’Henry Cavill ne continuerait pas à jouer Superman dans le futur de la DCU, de nombreux acteurs ont été nommés par les fans comme leurs favoris pour prendre sa place. Jacob Elordi, David Corenswet et Wolfgang Novogratz sont quelques-uns des noms qui ont été liés au projet et pourraient certainement correspondre au rôle.





De quoi parlera Superman: Legacy?

Selon le synopsis officiel publié par DC Studios, Superman : Héritage raconte l’histoire du voyage de Superman pour réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine en tant que Clark Kent de Smallville, Kansas. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la manière américaine, guidé par la gentillesse humaine dans un monde qui considère la gentillesse comme dépassée.

Gunn a révélé que l’une des bandes dessinées qui l’ont inspiré lors de l’écriture du scénario est Superman All-Star, qui voit le héros mourir d’une surcharge massive d’énergie solaire. Grant Morrison et Frank Quitely racontent tout au long de ce volume les dernières semaines du dernier fils de Krypton.

Pendant ce temps, il affrontera deux survivants de sa planète natale, des menaces extraterrestres et, bien sûr, Lex Luthor dans un dernier combat pour le bien de la Terre. Et pendant ce temps, comme son homologue humain, il essaie de mettre de l’ordre dans sa vie privée face à sa mort imminente et irrémédiable.

Bien sûr, le prochain film n’adaptera pas textuellement ce scénario, car ce sera une introduction pour cette nouvelle version du personnage, mais Superman : Héritage pourrait prendre certains éléments des bandes dessinées telles que les méchants et certains autres personnages.