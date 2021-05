La baie 5,25 de votre PC est un merveilleux sac mixte: des écrans LCD aux briquets de voiture ou aux lecteurs de cassettes

Si vous avez un ordinateur de bureau, vous avez probablement Baie de 5,25 pouces qui sont couramment utilisés pour accéder au lecteur de CD ou de DVD et qui masquent également les disques durs.

Ces baies donnent cependant beaucoup de jeu à ceux qui veulent en profiter pour d’autres usages, et les possibilités sont presque illimitées. Ici, vous avez la démonstration que vous pouvez tout faire avec l’une de ces baies. Des choses pratiques, des choses folles et tout, oui, surprenant.

Des idées surprenantes pour profiter de la baie de 5,25 pouces

Je l’ai compté @Foone, un historien du numérique bien connu qui collectionne depuis longtemps les appareils technologiques d’autres époques et qui en profite pour raconter sur Twitter anecdotes uniques surtout ce qui entoure le monde de l’informatique.

Je suis toujours infiniment amusé par les choses étranges que vous pouvez obtenir pour votre baie de lecteur de 5,25 pouces.

L’un de mes préférés n’est même pas électrique: c’est juste un tiroir pour que vous puissiez ranger des objets physiques dans le boîtier de votre ordinateur. pic.twitter.com/gawURUdxDe – foone (@Foone) 25 avril 2019

À cette occasion, cet utilisateur s’est consacré à ébranler certaines des utilisations étranges – par exemple, celle de utilisez l’un d’entre eux littéralement comme un « sac mélangé » dans lequel stocker de petits objets – dont dispose la baie «cinq et quart» de nos PC lorsqu’elle n’est pas utilisée régulièrement.

Sa fonction normale est de donner accès au lecteur de CD ou de DVD et de masquer la présence d’unités de stockage telles que les disques durs traditionnels de 3,5 pouces, mais nous avons exemples vraiment curieux de la manière dont ces baies peuvent être réutilisées.

Certains fabricants ont utilisé ces baies pour intégrer toutes sortes de connecteurs supplémentaires à ceux déjà proposés par les PC: cela nous permet d’avoir accès facile à plus de ports USB, à un port Ethernet ou à un lecteur de carte, par exemple, et il existe plusieurs variantes de cette idée.

Il y avait aussi ceux qui ont profité de ces baies pour installer écrans LCD informatifs. Certains l’ont rendu simple et simple, mais il y a ceux comme Thermaltake qui ont fini par proposer un écran LCD de 7 pouces qui se replie et se range lorsqu’il n’est pas utilisé.

Cependant, les choses commencent à devenir incontrôlables à partir de là. De cette curieuse application du plateau pour avoir un petit tiroir dans notre boîtier PC, on passe à des options plus risquées, comme celles de intégrer un allume-cigare comme celui de votre voiture et un dessous de verre. Pourquoi pas?

La section sonore a également été l’une des plus répandues dans ce type de scénario, et dans Scythe, ils ont créé un système d’enceintes uniqueAlors que la société AudioSystem a inventé une baie avec une carte son Terratec qui fournissait toutes sortes d’entrées et de sorties audio, y compris deux entrées MIDI.

Précisément pour cette capacité audio supplémentaire que nous pourrions intégrer dans ces baies, il y avait un autre périphérique surprenant: un lecteur non pas pour les CD, mais pour les cassettes.

D’autres fabricants ont profité de l’occasion pour fournir des éléments de refroidissement uniques, tels qu’un contrôleur de ventilateur qui indique le régime auquel ils fonctionnent. Et si cela ne suffit pas, nous avons également un petit réservoir d’eau pour les systèmes de refroidissement liquide.

Ces systèmes de contrôle du refroidissement vont encore plus loin – les PC Performance en ont beaucoup – et les fonctionnalités de l’AeroCool Touch 2000 un écran tactile coloré ce qui donne une bonne idée de jusqu’où vous pouvez aller dans ce type de périphériques.

Une société appelée FrontX va un peu plus loin avec des tableaux de bord dédiés pour augmenter les options de connectivité et au lieu de proposer une solution fixe a une solution modulaire qui vous permet de personnaliser ce panneau de brassage supplémentaire.

Et si cela ne vous suffit pas, il y a ceux qui ont pensé que ce serait une bonne idée avoir un PC complet dans l’une de ces baies. VIA a été l’une des entreprises qui a exploré ce domaine avec son VIA Artigo, qui dans certains modèles est adapté à une baie 5 et 1/4. Pourquoi avoir un PC dans un PC? Peut-être comme serveur d’arrière-plan pour certaines tâches, par exemple.

Bien sûr, il y a plus d’options, donc nous attendons vos commentaires pour découvrir quelles autres possibilités existent pour profiter de ces incroyables emplacements de 5,25 pouces.