5 fois Sandara Park et BLACKPINK ont montré leur adorable amitié

Labelmates Parc sandara et BLACKPINK ont une relation réconfortante et ils ont montré leur amitié à plusieurs reprises au fil des ans. Voici 5 fois où Sandara Park et BLACKPINK ont montré leur adorable amitié.

1. Sandara Park montre son amour à Lisa de BLACKPINK

Lorsque Sandara Park était à Manille, elle a repéré un panneau d’affichage orange géant au loin et ne pouvait s’empêcher de remarquer qu’il avait l’air «familier».

C’est parce que le panneau d’affichage était celui qui présentait Lisa de BLACKPINK! Sandara Park ne pouvait s’empêcher de prendre une photo et de montrer un peu d’amour à Lisa.

2. Jisoo de BLACKPINK va soutenir Dara lors de la première de Un pas



Sandara Park était un membre de la distribution du film Un pas, et elle a invité Jisoo de BLACKPINK à la première du film. Jisoo a publié un message sur Instagram montrant son amour à Sandara Park et la remerciant d’avoir toujours aimé BLACKPINK.

Je voulais le poster hier, mais je suis en retard! ㅜㅜ Je suis allé surprendre Dara unnie à sa première du film #OneStep! Dara unnie prend toujours soin de nous et nous adore. Elle est magnifique et éclatante dans le film. Bien sûr, elle est la meilleure! Merci beaucoup pour l’invitation> _ < – Jisoo de BLACKPINK

Sandara Park a également publié un post, montrant son appréciation pour Jisoo. Elle a aussi taquiné GAGNANTde Jinwoo pour ne pas se présenter. Non seulement cela, mais elle a également donné un message de soutien à WINNER, qui était sur le point de revenir à l’époque.

Aaaagh si jolie ~~~>. maknae Jisoo est venu voir aussi. Merci ~ Une telle mignonne, non?! Hehe .. Où est Jinwoo, le deuxième en ligne LOL. J’attends avec impatience le retour de WINNER aussi. Allez les chercher! Wow, tellement amoureuse … – Parc sandara

3. Sandara Park «protège» Jennie de BLACKPINK

Quand BLACKPINK a invité Obtenez la beauté, Jennie a partagé qu’il y avait une marque spécifique de rouge à lèvres liquide qu’elle voulait.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Jennie a ensuite commandé le rouge à lèvres liquide en ligne, mais elle était surprise à leur arrivée, car ils étaient faux! Sandara Park a été choquée lorsque Jennie a révélé cela.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Jennie était assez bouleversée à cause de cet incident.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Sandara Park a alors dit à Jennie qu’elle lui achèterait cette marque de rouge à lèvres liquide chaque fois qu’elle irait à l’étranger et qu’elle n’avait plus besoin de l’acheter en ligne.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Voici la vidéo complète ci-dessous!

4. Jennie montre son amour à Sandara Park et à la chanson «First Snow» de Park Bom

En 2019, Park Bom et Sandara Park ont ​​sorti leur chanson en duo «First Snow».

Jennie de BLACKPINK a montré son soutien à la chanson sur son compte Instagram, et cela a touché de nombreux fans.

5. Sandara Park félicite ses juniors

Avant que Jisoo ne fasse ses débuts en tant que membre de BLACKPINK, elle a fait une petite apparition sur le K-Drama Les producteurs aux côtés de Sandara Park et WINNER’s Seungyoon. Sandara Park a publié un post sur son compte Instagram, montrant son amour à tous les deux!