ATTENTION, ALERTE SPOILER. Le quatorzième épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey»Inclus plusieurs surprises, du retour d’April (Sarah Drew) à la visite de Jackson Avery (Jesse Williams) à son père à la recherche de l’aide dont il a besoin pour suivre le bon chemin.

‘Look Up Child’ (17×14) commence par un flashback de Jackson regardant April épouser Matthew pendant qu’Avery traverse une nuit pluvieuse. Puis la scène change pour le médecin qui arrive au restaurant de son père, à qui il demande des réponses.

Robert accepte de répondre à ses questions, mais lui demande de l’aider à préparer les déjeuners. Après une profonde coupure à la main, le père de Jackson avoue qu’il a déménagé parce qu’il pensait que son fils serait mieux sans lui, et bien qu’il regrette qu’il soit conscient que rien ne compensera son abandon.

L’ex-mari de Catherine admet qu’ils ont peut-être des choses en commun, mais il est sûr que Jackson est dix fois meilleur, qu’il ne manquera pas d’ennuis comme il le faisait il y a des années.

LE RETOUR D’AVRIL À «L’ANATOMIE DE GRAY»

Dans cet épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey«Les scènes de Robert et d’April sont entrecoupées, Jackson part à sa recherche après la conversation révélatrice avec son père. Quand elle arrive chez son ex, elle est quelque peu hystérique parce qu’Harriett a de la fièvre et que son mari Matthew est hors de la ville.

Après l’avoir aidée avec la fille et perdu le pouvoir en raison de la tempête, Jackson annonce en avril qu’il prévoit de diriger la fondation avec l’intention d’apporter plusieurs améliorations, il a donc besoin d’elle, Harriet et Matthew pour déménager à Boston.

Jackson leur promet de nouveaux emplois et tout le nécessaire pour que le couple commence une nouvelle vie dans une autre ville, y compris convaincre Matthew si nécessaire. Le lendemain, April accepte de déménager et révèle qu’elle et Matthew se sont séparés.