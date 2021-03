Un homme sauve la vie d’un étranger en lui disant de ne pas sauter

Un homme de la Caroline du Nord a sauvé une vie la semaine dernière quand il s’est arrêté pour parler à un inconnu – celui qui se tenait au bord d’un pont routier, prêt à sauter.

Anthony Brown, surnommé «Buzz», est un spécialiste de la détection des fuites pour la ville d’Asheville.

Le mercredi 3 mars, Brown se rendait à un travail lorsqu’il a remarqué un homme se tenant dangereusement près de la descente d’un pont sur l’Interstate 40.

Brown fit rapidement demi-tour sa voiture. Il s’approcha de l’homme à pied avec précaution, soucieux de son bien-être. Il s’est présenté et a demandé le nom de l’homme.

L’étranger suicidaire «m’a dit que je ne pouvais rien faire pour l’aider ou le sauver», a déclaré Brown dans une interview accordée à ABC 13.

Pourtant, il a persisté dans ses efforts pour le faire.

La conseillère professionnelle agréée Monica Ramunda a expliqué pourquoi il est important de tendre la main à ceux qui souffrent, comme Brown l’a fait.

«Souvent, nous ne réalisons pas qu’un petit geste de gentillesse, comme sourire à un inconnu, ou simplement demander comment quelqu’un va, peut avoir un impact énorme sur une autre personne», a affirmé Ramunda, «faisant parfois la différence entre la vie et la mort. . »

Selon le conseiller, ceux qui ont des pensées suicidaires «se sentent souvent dépassés» et «sont absorbés par des pensées négatives dues à la dépression et à des problèmes de santé mentale importants».

«Une seule interaction humaine positive peut changer les choses et les aider à tenir un jour de plus», a déclaré Ramunda.

L’expert a évoqué l’exemple de Kevin Hines, un homme qui a sauté du Golden Gate Bridge pour tenter de mettre fin à ses jours et qui a survécu pour raconter l’histoire. Hines est depuis devenu un activiste de premier plan pour la prévention du suicide et a déclaré qu’il avait immédiatement regretté son choix de sauter.

« Il cherchait une personne sur son trajet en bus pour le Golden Gate Bridge pour voir sa douleur, tendre la main et changer d’avis », a déclaré Ramunda à propos de Hines.

Heureusement, Anthony Brown a fourni cette compagnie vitale au parfait inconnu qu’il a sauvé.

Après que Brown a expliqué qu’il n’était pas là pour juger l’homme, mais parce qu’il était vraiment préoccupé pour sa sécurité, l’individu en détresse a commencé à parler de ses problèmes.

Au lieu de cela, Brown dit qu’il « lui a dit que j’avais une histoire à lui raconter et que j’avais besoin qu’il écoute. »

Brown a ensuite parlé de son propre frère, décédé des suites d’un suicide il y a quelque temps. Il a raconté à l’homme les dommages que la mort lui avait causés, lui et sa famille, rappelant à l’étranger les êtres chers qui seraient laissés pour compte.

«La douleur ne disparaît jamais vraiment», a déclaré Brown. «Cela devient plus facile chaque jour, mais la douleur ne disparaît jamais vraiment.»

Ramunda a mis en lumière les effets psychologiques à long terme de la perte d’une personne par suicide.

Elle a décrit un phénomène appelé «l’effet d’entraînement du suicide», qui, a-t-elle dit, «témoigne de l’impact négatif du suicide non seulement sur la famille immédiate et les amis proches, mais sur la communauté».

Pour les proches de la victime, Ramunda a déclaré: «Il peut y avoir des reproches et un sentiment d’impuissance, ainsi que de la dépression et de l’anxiété, suite au décès d’un être cher par suicide.

Elle a expliqué que «l’impact du suicide peut avoir une influence considérable sur la vie des autres, qui dure toute une vie».

Apparemment, cette connaissance a eu un impact sur l’homme désespéré qui se tenait au bord du pont. Au cours de leur conversation, Brown a réussi à l’emmener loin de la mort, et ils sont retournés lentement vers la voiture de Brown.

«Finalement, nous sommes sortis de ce pont vers la sécurité», se souvient le sauveteur.

Peu de temps après, les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux et le survivant a été emmené à l’hôpital.

L’article continue ci-dessous

La police d’Asheville a félicité Brown pour son héroïsme.

L’officier Vincent Garetto a déclaré dans un communiqué que Brown avait tenté de quitter les lieux et de «ne pas faire un gros problème» de son rôle dans les événements, mais le flic s’est assuré de donner du crédit à l’homme bienveillant.

« Anthony a très bien sauvé une vie aujourd’hui et devrait être reconnu pour ses actions », a déclaré Garetto.

Cependant, « je ne me qualifierais pas de héros », a déclaré Brown aux journalistes. Il a dit qu’il espère que les autres qui entendront son histoire seront motivés à intervenir lorsqu’ils seront témoins d’une situation similaire.

Monica Ramunda a donné quelques conseils sur la façon d’aider quelqu’un à surmonter ses idées suicidaires.

«Faire savoir à quelqu’un qu’il est important et que vous entendez et ressentez sa douleur peut l’aider à se sentir compris», a déclaré le conseiller. «Écouter et poser des questions sur la façon dont ils vont, quelle est leur douleur, sont des moyens simples mais puissants de soutenir une personne qui envisage de se suicider.

Anthony «Buzz» Brown serait probablement d’accord avec le conseil de Ramunda, car il s’est dit bouleversé de voir les autres ignorer le sort de l’homme qu’il a sauvé. Le récent sauveteur estime que nous devons un tel soutien à nos semblables.

«C’est juste quelque chose que nous devons faire les uns pour les autres», a déclaré Brown. «Faites une pause pour vous entraider. Aimer l’un l’autre. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’une crise de santé mentale, il est important de demander de l’aide. Appelez la National Helpline de SAMHSA au 1-800-662-HELP (4357) ou envoyez «HOME» au 741741 pour être connecté à la Crisis Text Line.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.