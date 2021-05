Combien de temps dure une journée sur Vénus? Cela change toujours, une nouvelle étude révèle

Elitegroup Temps Liquid Eye Fashion Elite Liner 605 Classique Couleur Noir

elite Fashion Time Liquid Eye Liner classique Eye liner de finition mate et l'excellente couverture pour un regard fascinant et parfaitement defini. resistant a la formule, il seche facilement et dure toute la journee. Son secret Il met l'accent sur la forme des yeux avec un effet prolonge et aux taches, meme quand le temps est tres chaud et humide. Ameliorer l'apparence d'une finition irreprochable, toute la journee.