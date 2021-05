Resident Evil 8 – Usine Heisenbergs, Section 1 – Moule en relief, Moule d’engrenage – Solution 11

Cette partie de notre solution de Resident Evil 8 est conçu pour ceux qui le veulent Nid de Lycan ont survécu avec succès et ont maintenant un mot avec Heisenberg avoir à parler. Nous vous dirons comment entrer dans le usine trouvez votre chemin là où le Moule en relief aussi bien que Moule d’engrenage se trouve et ce que vous devez faire après avoir remis l’électricité dans l’ancienne masure.

Resident Evil 8 – Entrez dans l’usine d’Heisenberg (Solution)

Se tourne retour à l’autel, où Duke fait des affaires depuis longtemps. Maintenant, interagissez après avoir fait le plein de matériaux à la boutique et au machine à écrire ont sauvé la progression avec l’autel et mis progressivement le quatre bouteilles une. Alors prends ça Calice de géant et courez avec lui jusqu’au lieu de cérémonie à l’ouest, où vous placez le calice dans la base et conduisez loin en bas.

Calice du géant (important): Vous l’obtenez lorsque vous avez coulé les quatre bouteilles dans l’autel

Tu ne peux pas faire grand-chose, donc tu n’as pas d’autre choix que de faire Invitation de Heisenberg accepter et son usine entrer. Il suffit de courir sur le grand pont de pierrequi a émergé de l’eau après avoir inséré le calice du géant dans le piédestal sur le site de la cérémonie. Entrez dans les locaux de l’usine. Il n’y a pas grand chose à découvrir là-bas, donc votre chemin vous mène directement dans la fosse aux lions.

Une fois à l’intérieur de l’usine, vous prenez le Porte sur votre gauche et suivez le cours jusqu’à ce que vous trouviez la pièce avec le bureau suspendu. Interagissez avec le rideau pour faire avancer l’histoire. Attends ça Conversation avec Heisenberg de temps en temps et à la surprise de tous, vous vous retrouvez un étage plus bas, avec une autre figure du pays des cauchemars.

Pour faire face aux horribles Homme à hélice Pour s’échapper, il suffit de suivre le tracé du couloir, de tourner à droite une fois très tôt et de se faufiler sous l’obstacle en ferraille. Au bout du couloir, vous interagissez avec le Vide-ordurespour y monter et laisser le méchant être derrière vous. Vous vous retrouvez dans une décharge et vous n’avez plus qu’à marcher jusqu’à l’échelle jaune qui pend de l’autre côté.

Bien sûr, vous en trouverez beaucoup dans ce grand espace Ferraille, mais aussi certains soldats expérimentaux vous attend dès que vous avez atteint l’échelle. Ouvre le au bout du couloir Conduit de ventilation et rampe dedans. D’autre part, il a Duc Veuillez ouvrir sa boutique, afin que vous puissiez vous approvisionner avant de continuer votre chemin.

Crâne polycristallin (Trésor): Lâché par l’un des zombies dans la décharge

© Capcom

Resident Evil 8 – S’échapper de l’usine, trouver les moules (solution)

Avez-vous fait le plein de munitions et de tout ce dont vous aviez besoin au Duke, il est temps que S’échapper de l’usine continuer. Parcourez le Porte au nord et suivez-la dans une petite pièce où vous voyez la rougeoyante Unité de contrôle tirer sur la porte. Tuez les zombies derrière la porte, puis suivez le couloir derrière elle. Depuis le Boîtier de commande Dans la pièce à côté pas assez d’électricité il faut descendre les escaliers et le fonderie chercher.

Lorsque vous montez à une échelle pour la première fois dans l’usine et qu’il y en a tellement Des soldats sur des crochets voir se balancer, abattre l’un d’eux en un trophée obtenir.

Resident Evil 8 – Trouvez le moule en relief (solution)

Vous pouvez en trouver un dans la fonderie Encastrement dans le mur, mais sans Mouler vous ne pouvez pas créer l’objet dont vous avez besoin ici. Alors suivez ça à la place Couloir au nord à sa fin et cherchez la petite pièce derrière l’expérience où vous trouvez le grosse poitrine s’ouvre. Alors vous obtenez le Moule en relief, mais bien sûr, le zombie avec le bras de forage se réveillera aussi, c’est donc une bonne idée de mettre une mine entre vous et le zombie avant d’ouvrir le coffre.

Quartz jaune (trésor) : Situé dans le petit placard blanc du couloir nord de la fonderie. Doit être ouvert avec un crochet de verrouillage

: Situé dans le petit placard blanc du couloir nord de la fonderie. Doit être ouvert avec un crochet de verrouillage Moule en relief (important) : Vous pouvez le trouver dans le coffre noir derrière le zombie expérimental. Est nécessaire pour s’échapper de l’usine. Combinez-le avec l’appareil de la fonderie et vous obtenez le soulagement du cheval

: Vous pouvez le trouver dans le coffre noir derrière le zombie expérimental. Est nécessaire pour s’échapper de l’usine. Combinez-le avec l’appareil de la fonderie et vous obtenez le soulagement du cheval Coeur cristallin (chérie): Laissé par le zombie expérimental avec le bras de forage, n’oubliez pas

© Capcom

Resident Evil 8 – Trouvez le moule d’engrenage (solution)

Maintenant reviens à ça Équipement de forge retournez dans la fonderie et insérez-y le moule, avec lequel vous obtenez enfin le relief du cheval. Cela devient un Passage secret exposé. Dans la nouvelle salle, sautez vers le nord vers le La salle des machines pour arriver là où vous ne pouvez continuer votre voyage en toute sécurité que si vous pouvez utiliser le rouge Unités de contrôle doivent tirer sur l’équipement pour qu’il ne bouge plus.

Les appareils se déplacent toujours au même rythme, ce qui signifie que les lumières restent toujours au même endroit pendant un peu plus longtemps. Essayez de viser ce point et tirez dès que la lampe entre dans cette fenêtre. Si vous avez immobilisé le deuxième appareil, vous pouvez Des morts-vivants vous joindre. Placer des mines et / ou photographiez avec le Fusil de sniperpour les désactiver en toute sécurité.

Pour la dernière unité de contrôle vous devez vous esquiver pour pouvoir la frapper à travers le dernier appareil. Ensuite, le chemin est libre et vous pouvez grimper à l’échelle derrière lui. Dans la nouvelle zone, vous pouvez déverrouiller la porte de la fonderie et une mur cassant au pied de l’escalier exploser. Vous trouverez l’objet derrière le mur qui a été soufflé Partie mécanique (cylindre), l’un des deux trésors qui, lorsqu’ils sont combinés, font un objet très précieux.

Si vous suivez maintenant également les escaliers pour remonter, vous pouvez entrer dans la pièce derrière la porte de sécurité, où vous pouvez trouver le Carte de l’usine (zones inférieures) trouve. Vous y trouverez également l’entrée du fichier Note de développement 1 et bien sûr le suivant Moulervous avez besoin. Le soldat au point le plus au sud du couloir s’activera désormais lorsque vous le repasserez. Mais vous connaissez déjà de telles astuces de « Resident Evil 8 ».

Munitions Magnum : Situé dans le bureau devant le logement de Heisenberg , doit être ouvert avec un crochet de verrouillage

: Situé dans le bureau , doit être ouvert avec un crochet de verrouillage Partie mécanique (cylindre) : Une partie de deux trésors qui peuvent être combinés. Se trouve derrière le mur cassant dans la salle du générateur. La seconde partie se trouve dans l’antre de Heisenberg

: Une partie de deux trésors qui peuvent être combinés. Se trouve derrière le mur cassant dans la salle du générateur. se trouve dans l’antre de Heisenberg Carte de l’usine (zones inférieures) : Situé dans la pièce derrière la salle du générateur

: Situé dans la pièce derrière la salle du générateur E. note de développement 1 (fichier) : Situé dans la pièce derrière la salle du générateur

: Situé dans la pièce derrière la salle du générateur Moule d’engrenage (précieux) : Est nécessaire pour l’évasion, est également dans la petite pièce derrière la salle du générateur, de sorte que l’objet puisse Gros engrenage être produit

: Est nécessaire pour l’évasion, est également dans la petite pièce derrière la salle du générateur, de sorte que l’objet puisse être produit Coeur cristallin (chérie): Est lâché par le zombie expérimental qui s’active après avoir trouvé le moule

© Capcom

Resident Evil 8 – S’échapper de l’usine, avec alimentation de secours (solution)

Retournez maintenant à la fonderie avec le nouveau moule et utilisez-le à nouveau Matériel de forge, cette fois, cependant, au Gros engrenage à fabriquer. Avec cet équipement, vous retournez dans la salle du générateur, où vous connectez maintenant l’équipement au générateur pour avoir à nouveau du jus dans le magasin. Bien sûr, vous serez l’un des à nouveau Soldats avec bras de forage attaque, pour faciliter le combat, vous pouvez courir autour de la structure métallique devant le générateur et rester hors de portée du zombie.

Si vous avez encore des munitions pour le fusil de chasse, conservez-les pour la zone suivante, car la prochaine de ces expériences vous attend déjà là-bas. Notez que ces ennemis peuvent être tués plus rapidement si vous avez le unité de contrôle rouge frappe sa poitrine. Mais vous pouvez également utiliser les bleus brillants Tirez sur les bobinespour les surcharger et causer des dommages au soldat à proximité. Bien sûr, il est également possible d’échapper complètement à l’ennemi en se faufilant.

Coeur cristallin (chérie) : Lâché par les soldats expérimentaux vaincus

: Lâché par les soldats expérimentaux vaincus Gros cristal (trésor): S’accroche au haut-parleur jaune au-dessus de la porte dans la petite pièce au sud-ouest

Montez à l’échelle, tuez un autre adversaire de bras de forage ici et tirez-leur cinq voyants lumineux sur la portepour dégager le chemin. Maintenant fais ton chemin jusqu’à ce que tu sois dedans Sous-sol 3 rencontre l’ennemi le plus proche, un soldat expérimental avec deux armes empruntées. Cet adversaire a son point faible rougeoyant sur son dos, vous devriez donc vous lever Armes explosives mettre. Par exemple, retirer et poser des mines est un moyen efficace de tuer cet ennemi.

Maintenant détruisez les lumières de contrôle sur la porte voisine et vous pouvez enfin l’obtenir Ascenseur d’appelpour rejoindre le couloir au sud et continuer votre chemin. Au cours de votre exploration ultérieure, vous rencontrerez bien sûr à nouveau des soldats avec des têtes de forage doubles, alors utilisez vos munitions avec parcimonie et fouillez chaque pièce jusqu’à ce qu’elle soit considérée comme pleinement explorée afin de ne pas manquer accidentellement des munitions vitales.

Vous pouvez attirer le deuxième zombie à double bras de forage en plus de l’équipement lumineux bleu afin de le surcharger d’un tir ciblé et ainsi immobiliser temporairement l’ennemi. Derrière la prochaine porte de sécurité se trouve Homme à hélice percer le mur, puis échapper simplement dans le couloir sud, courir jusqu’à son extrémité et là interagir avec la poignée sur le côté droit de la porte en fer.

Grand cœur cristallin (trésor) : Est lâché par l’adversaire avec les deux bras de forage

: Est lâché par l’adversaire avec les deux bras de forage Machine à écrire (point de sauvegarde): Dans la boutique de Duke, à l’extrême sud du sous-sol 3

© Capcom

Resident Evil 8: salle d’opération, long terme pour Wolfsbane (solution)

Après le Générateur auxiliaire vous pouvez au nord du générateur appuyez sur le bouton pour accéder au salle d’opération reçu, dans lequel vous pouvez trouver des éléments utiles. Bien sûr, un ennemi franchira la porte au fond de la salle d’opération dès que vous vous en approcherez. Éteignez-le d’abord pour pouvoir ensuite regarder autour de vous. Vous pouvez trouver une photo intéressante et une amélioration dans la dernière salle Longue course (M1851 Wolfsbane).

Lockpick : Dans la salle d’opération, côté nord sur une table

: Dans la salle d’opération, côté nord sur une table Coeur cristallin (chérie) : Chuté de la perceuse

: Chuté de la perceuse Longue course (M1851 Wolfsbane) : Dans l’arrière-salle de la salle d’opération

: Dans l’arrière-salle de la salle d’opération Protocole d’exploitation: Jouez l’appareil à côté du boîtier avec l’amélioration

Cela met fin à cette section de notre solution Resident Evil 8: Village. Mais déjà dans la section suivante, cela va directement et là, nous ne vous disons pas seulement comment vous le faites Clé de Heisenberg fabrique et à partir d’un autre moule le Balle pour le labyrinthe de balles forger, mais aussi comme vous les deux l’expérimental Soldats de la tempête tue ainsi que le patron de cette usine: Heisenberg.