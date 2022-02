Bilardo, le médecin du football : la série documentaire idéale pour les amateurs de sport arrive sur HBO Max

hbo max

Il manque de moins en moins pour la première des docuseries du légendaire coach sur la plateforme et on vous donne ici notre avis sur ses 4 épisodes.

© HBOMaxBilardo, le médecin du football : la série documentaire idéale pour les amateurs de sport arrive sur HBO Max.

Le football argentin a plusieurs héros intouchables dans son histoire, mais peu ont eu le privilège de soulever rien de plus et rien de moins que la Coupe du monde. L’un d’eux est Carlos Salvador Bilardo, qui en 1986 a commandé l’équipe nationale argentine depuis son rôle d’entraîneur, avec des méthodes qui le placent comme un personnage mythique tout au long de sa carrière, bien qu’il ait sa petite part de détracteurs. Pour vraiment connaître cette personne, hbo max présentera en première ce jeudi 24 février sa série documentaire Bilardo, le médecin du football avec des moments sans précédent que tout fan ne devrait pas manquer.

« Série documentaire sportive qui raconte l’histoire de Carlos Salvador Bilardo, le célèbre entraîneur et champion du monde en 1986 avec l’équipe d’Argentine. Tout au long de 4 épisodes, la série dévoilera le chemin qui a conduit l’équipe nationale du pays à remporter le championnat du monde au Mexique 1986 et le vice-champion d’Italie 1990. À travers des témoignages et des archives exclusives des figures emblématiques du football, il cherche à raconter la vie de Bilardo sur et en dehors du terrain. La production aborde les différentes étapes de sa carrière, de son passage en tant que étudiant, son passage en médecine et gynécologie, à son passage en tant que personnalité sportive : joueur, entraîneur et commentateur à la télévision sportive »faites avancer votre synopsis.

Développer la vie d’un personnage public qui semble en avoir vécu plus d’un semble une mission impossible, mais la production menée par le réalisateur ariel rotter et les écrivains Sébastien Meshengieser et Gustavo Dejtiar Ils parviennent à nous faire entrer dans leur histoire de la manière la plus efficace possible. L’objectif principal des docuseries est d’apprendre à connaître la personne et le personnage en profondeur, et force est de constater que dans ses quatre épisodes il a été atteint et répondra aux attentes de ses fidèles.

Le documentaire est agréable du début à la fin, car il contient des témoignages de membres de la famille qui jusqu’à présent étaient des mythes pour l’opinion publique, en raison du nombre de mentions, mais ce qui se démarque, c’est dans son immense archive de vidéos cachées dans la collection privée du Docteur. Ce n’est rien de plus qu’une lettre d’amour à un homme qui a trinqué à un pays, racontant aussi ses misères qui l’accompagnent, c’est donc un autre point en faveur des cinéastes en ne négligeant pas ce côté.

Vous retrouverez ici les histoires déjà connues de l’ancien entraîneur, comme le fameux « step on it » ou le moment « Gatorade », mais ce qui fait la richesse du documentaire, ce sont les histoires qui étaient gardées privées jusqu’à présent, ainsi que les enregistrements visuels. qui déplacera plus d’un fan Bilardo, le médecin du football C’est le travail nécessaire pour comprendre une personne qui a fait ce qui était en son pouvoir pour rendre gloire à un peuple, sans intention de changer les opinions antérieures à son sujet.

