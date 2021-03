ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le huitième épisode de la saison 17 de « L’anatomie de GreyAlors que le traumatisme et la pression augmentent, les médecins de Gray Sloan tentent de trouver une voie à suivre et Richard remet en question leur foi. Pendant ce temps, Jo, Link et Jackson commencent un jeu à boire non conventionnel.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la mort d’Andrew DeLuca

Après la mort d’Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), dans ‘It’s All Too Much’ (17×08), chacun des personnages du drame médical de abc Il essaie de gérer la nouvelle tragique à sa manière: Richard leur demande d’envoyer une vidéo hommage, Miranda Bailey insiste sur l’autopsie, et Teddy voit sa partenaire partout, en plus il veut que Meredith quitte le fan.

Pendant ce temps, Amelia se fâche contre Link pour avoir gardé une bouteille d’alcool à la maison, alors il sort boire avec Jo et Jackson Avery, qui organisent un concours « qui est le plus triste ». Après avoir raconté diverses tragédies, Jo gagne définitivement.

Après avoir eu affaire à un patient en crise d’isolement, Maggie et Helm partagent un moment émouvant. Helm souligne qu’il n’a touché personne sans gants depuis deux mois et qu’il est sûr qu’il courra nu dans les couloirs si les choses continuent ainsi, alors pour le réconforter, Maggie lui dit de se lever et de soutenir son dos pendant un moment. ils pleurent.

MEREDITH CONTINUE DE COMBATTRE

Sur leur plage idyllique, Meredith a revu Derek (Patrick Dempsey) et a constaté que si elle se détendait, elle pourrait se rapprocher un peu de lui. Malgré les tentatives de Teddy, Meredith se retrouve avec un respirateur, mais Cormac décide de lui parler de Zola, Bailey et Ellis, et fait des progrès.

Lorsque Derek l’encourage à écouter Derek, Mer déménage dans une autre partie de la plage, où Cormac apparaît également, qui lui demande de se battre pour sa vie parce que ses enfants ont aussi besoin d’elle et de l’hôpital. Meredith ne sait pas quoi faire, mais l’amour de sa vie lui assure que tout ira bien et lui promet que vous serez toujours là, alors elle s’éloigne.

À ce moment, Cormac voit que Mer secoue la tête, et bien que ses signes vitaux ne changent pas, c’est certainement un bon signe, peut-être dans le prochain épisode de « L’anatomie de Grey», Vous pouvez laisser le respirateur comme Teddy le voulait.

TEDDY COLAPSA

Lors de l’hommage à DeLuca, tout le monde pleure le départ de son ami, et Miranda, qui n’a pas eu l’occasion d’affronter la mort de sa mère, demande à Richard un congé, et après l’avoir accordé, il se réfugie dans les bras de son mari.

Alors que tout le monde se rassemble pour regarder la vidéo commémorative de DeLuca, Teddy le regarde depuis le trottoir assis en serrant ses genoux. Quand Owen termine son quart de travail, il la trouve au même endroit et dans la même position, alors il la porte pour la ramener à la maison.