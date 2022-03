Qui est Simone Ashley ? Détails sur la star de « Bridgerton » qui joue Kate Sharma

Bonne nouvelle pour les fans de « Bridgerton », la première tant attendue de la saison 2 est enfin là !

Cela signifie plus d’écrasements de l’ère Regency alors que la série accueille de nouveaux venus dans le casting – en commençant fort avec Simone Ashley.

Lorsqu’il a été révélé que l’émission Netflix reviendrait sur la plateforme de streaming pour sa deuxième saison, les fans du monde entier se demandaient qui jouerait le rôle de Kate, l’un des personnages principaux de « Le vicomte qui m’aimait » de Julia Quinn. le deuxième livre de la série sur laquelle Bridgerton est basé.

Le 15 février, Netflix s’est tourné vers Twitter pour annoncer leur choix de casting pour la saison 2 de Kate, en écrivant :

« Préparez-vous à tomber amoureux de Simone Ashley, qui incarnera Kate dans la saison 2 de « Bridgerton ». Kate est une jeune femme intelligente et entêtée qui ne souffre pas d’imbéciles – Anthony Bridgerton y compris.

Qui est Simone Ashley ?

Simone Ashley est une actrice britannique connue pour son rôle d’Olivia dans « Sex Education » qui jouera désormais l’intérêt amoureux d’Anthony Bridgerton, Kate Sharma, dans « Bridgerton ».

Cette saison suivra l’aîné de la famille Bridgerton alors qu’il tente de naviguer sur le chemin de l’amour que sa sœur, Daphne, a ouvert la saison dernière.

Voici 8 choses à savoir sur la star de la saison 2 de « Bridgerton ».

1. Simone Ashley dans Sud-Asiatique.

Ashley, dont le nom complet est Simone Ashwini Pillai, est originaire de Camberley, Surrey en Angleterre mais est d’origine sud-asiatique.

Les fans de l’émission à succès Netflix sont ravis de voir une femme de couleur – en particulier une femme sud-asiatique à la peau foncée – jouer le rôle principal de la saison 2.

Dans une interview, Ashley a parlé de son héritage et de certains des défis auxquels elle a été confrontée en tant qu’actrice :

« J’essaie d’être aussi positif que possible aujourd’hui, et j’ai essayé de canaliser cela dans la façon dont j’ai abordé l’industrie. Oui, le colorisme est un problème permanent », déclare Ashley.

« Comme c’est le cas d’être typé, d’être regardé à cause de la couleur de votre peau, de perdre des rôles au profit de filles qui sont plus » pertinentes « pour les publics et les marchés cibles. Mais si je m’abandonne à tout cela, où irais-je ? Nulle part. Putain ça ! »

« Je crois vraiment en moi et en les autres femmes à la peau foncée, en particulier les femmes sud-asiatiques ! Nous sommes intelligentes, nous avons du talent et nous avons toutes quelque chose de spécial à offrir en tant qu’artistes ! »

2. Le premier crédit d’acteur de Simone Ashley remonte à 2016.

Le premier crédit d’actrice d’Ashley était dans l’émission télévisée « Wolfblood », où elle a joué le rôle de Zuhra pendant deux épisodes en 2016.

Depuis son premier rôle, elle est apparue dans des films comme « Detective Pikachu », « Boogie Man » et « A Working Mother’s Worst Nightmare ».

Elle est surtout connue pour ses apparitions dans « Sex Education » et la série télévisée « Broadchurch ».

3. Simone Ashley a un « amour profond » pour la musique.

Simone Ashley a révélé qu’elle était une grande fan de musique et qu’elle appréciait les artistes de tous les horizons musicaux :

« J’ai un amour si profond pour la musique. J’écoute tout et n’importe quoi ! Mais j’ai grandi en écoutant beaucoup de rock n roll, c’est dû à mon père. Fleetwood Mac a toujours été mon numéro un », a déclaré l’actrice dans une interview.

« The Doors, The Rolling Stones, Steely Dan. Ma mère jouait toujours Phil Collins aussi. Même si j’ai grandi dans une famille très conservatrice et calme, la musique jouait toujours. »

« J’écoute toujours les mêmes artistes rock, mais maintenant je découvre plus de genres comme le Trip Hop, j’écoute Morcheeba en boucle. J’adore Alicia Keys, Nina Simone, Rihanna, Maggie Rogers. La liste est longue et au. »

4. Simone Ashley est une amoureuse des chiens.

Un défilement sur Instagram de Simone vous montrera qu’elle aime absolument son compagnon à quatre pattes, car elle publie souvent des photos de son petit copain sur les réseaux sociaux.

5. Simone Ashley est très stylée.

Rien qu’en parcourant ses pages de médias sociaux, vous pouvez dire que Simone Ashley a un style sérieux – elle peut littéralement tout faire basculer !

Mais l’actrice a déclaré que le fait d’être sur « Bridgerton » avait encore plus contribué à façonner son sens du style.

« Il suffit d’apprendre tous les créateurs, d’explorer leurs œuvres et de comprendre ce qui les rend uniques », a déclaré Ashley à Vogue en décembre.

« Une fois que vous en savez plus sur leur voix, vous pensez, ‘Eh bien, quelle peut être ma voix, comment vais-je l’utiliser [knowledge] pour m’exprimer? »’

6. Elle a un talent pour la photographie.

Y a-t-il quelque chose que Simone Ashley ne peut pas faire ? L’actrice de « Sex Education » a le don de capturer de beaux moments de tous les jours.

7. Les fans ont hâte de la voir en face de Jonathan Bailey.

« Des nouvelles fantastiques ! Je ne peux pas attendre la saison 2 » un fan a tweeté, tandis qu’un autre a dit: «Je suis fou de ça. Je ne peux pas attendre.

8. L’auteur Julia Quinn est ravie du casting.

Julia Quinn, qui est l’auteur de la série de livres sur laquelle la série est basée, a fait part de ses propres commentaires enthousiastes sur le casting de Simone Ashley.

« NOUS AVONS NOTRE KATE !!!!! Bienvenue à #Bridgerton, @simoneasshley ! Je ne pouvais pas rêver d’une Kate plus parfaite. Je veux dire, REGARDEZ juste son expression sur cette première photo !

