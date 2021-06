« Tuca & Bertie » prépare les fans avec une nouvelle vidéo en direct

Adult Swim cherche à exprimer de quelque manière que ce soit son émotion à propos de la deuxième saison de « Tuca & Bertie » dans le cadre de son portfolio de programmation, pour laquelle ils ont présenté aux fans de la série une vidéo d’action partiellement en direct attachante dans laquelle Tiffany Haddish et Ali Wong apparaissent avec des masques de leurs personnages respectifs.

L’annulation de « Tuca & Bertie » a eu lieu lors de la vague massive de coupures du catalogue Netflix au cours de la dernière année, apparemment à cause de la pandémie, de sorte que le bloc Adult Swim est rapidement venu à la rescousse, confirmant qu’il reprendra la production de sa deuxième saison.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’ours irrévérencieux « Ted » de retour dans une nouvelle série en streaming

Adult Swim a réalisé cette promo afin de présenter la série à de nouveaux téléspectateurs potentiels, avec la participation de Tiffany Haddish (Tuca) et Ali Wong (Bertie) essayant de recréer la marche de leurs personnages dans la séquence d’introduction de la série, vêtus d’un des vêtements similaires à ceux de ses personnages ainsi que des masques colorés.

Lors d’une récente interview avec le Los Angeles Times, Walter Newman, vice-président principal du développement de la comédie chez Adult Swim, a noté que son intérêt pour l’acquisition de « Tuca & Bertie » est venu immédiatement après son annulation sur Netflix, révélant qu’il avait passé autant d’appels que il pourrait entre les employés de l’entreprise trouver un moyen de sauver la série de son annulation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix publie un nouveau clip de « The Cuphead Show »

Alors qu’ils se préparent pour l’arrivée de la saison deux, Adult Swim décrit la série comme suit : « Tuca et Bertie sont les meilleurs amis, et ils sont tous les deux pleins de fantômes. Bertie est occupée à déterrer ses démons intérieurs avec l’aide d’un thérapeute tandis que Tuca préfère mettre les siens dans les toilettes. Elle s’occupera d’eux plus tard, elle est trop occupée à être célibataire. » Les nouveaux épisodes de la série n’ont pas encore de date de sortie officielle.