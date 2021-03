Qu’est-ce qu’une stacy? Comment les Incels utilisent l’argot pour décrire les femmes

Juste avant d’en tuer 10 et d’en blesser 14 en les écrasant avec une fourgonnette de location sur un trottoir à Toronto le 23 avril 2018, Alek Minassin a partagé la déclaration cryptique suivante sur Facebook:

«Soldat d’infanterie minassienne (recrute) 00010, souhaitant parler au Sgt 4chan s’il vous plaît. C23249161. La rébellion Incel a déjà commencé! Nous renverserons tous les Chads et Stacys! Tous saluent le gentleman suprême Elliot Rodger!

Selon le fil d’introduction sur l’un des forums incel les plus connus: « Incel signifie célibat involontaire, une personne qui veut être dans une relation amoureuse mais qui est incapable de trouver un partenaire malgré ses meilleurs efforts. Les Incels veulent être aimés et donner L’amour en retour. Être «incel» est un état d’être, pas une identité. Ce n’est pas un mouvement, une idéologie ou un comportement, et il n’y a rien de politique à ce sujet. «

Au cours de la dernière demi-décennie de l’histoire incel, ces hommes ont créé un réseau de termes d’argot avec des significations à la fois simples et complexes, il est donc compréhensible que beaucoup se demandent maintenant, « Qu’est-ce ou qui sont Chads et Stacys? »

La définition d’un « stacy »

Tel que défini dans le glossaire de la manosphère, « Stacy est l’archétype d’un hypergame de grande valeur [woman] et l’homologue féminin du Tchad. «

Comment tout a commencé

Le 23 mars 2013, quelqu’un sur le subreddit r / Foreveralone a posté une question concernant l’origine des mèmes décrivant le Tchad comme « le nom par défaut des hommes alpha », qui a été crédité aux utilisateurs du / r9k / board, c’est-à-dire la version 4chan de r / Toujours seul.

Un autre reddior a rapidement ajouté:

« Il y a aussi Stacy (nom de famille Lightning … ou quelque chose comme ça) qui est probablement basé sur le mème scumbag stacy. Tout cela s’est passé il y a longtemps, je me souviens avoir vu des trucs de chad il y a au moins 2 ans. »

Know Your Meme décrit les mèmes « Scumbag Stacy » comme une série de photos « d’une jeune femme légèrement vêtue posant dans une chambre. Le texte superposé se compose généralement de comportements contraires à l’éthique, égoïstes et sadiques. »

Au fur et à mesure que la communauté incel grandissait et évoluait, Stacy est devenue le terme incontournable à utiliser comme homologue féminine du Tchad.

Pourquoi Incels l’utilise

Les incels croient en ce qu’ils appellent l’idéologie de la pilule noire.

Le glossaire de la manosphère explique: « L’idée qui l’entoure est que le PUA [pick up artist] le jeu est une arnaque et que les mauvais garçons n’attirent pas les femmes; au lieu de cela, le facteur le plus important est l’apparence et les traits physiques. Prendre la «pilule noire» est synonyme de se rendre compte que ceux qui n’ont pas de tels traits ne seront jamais attirants pour les femmes, quelles que soient les techniques PUA utilisées, et devraient simplement abandonner. «

Cette « prise de conscience » que la seule vie qui les attend est celle de la solitude et du célibat involontaire est renforcée par l’interprétation incels du principe de Pareto, plus communément appelé la règle des 80/20.

«En termes simples, les 80% des femmes les plus riches ont accès aux 20% des hommes les plus riches.

Cela pourrait être développé plus en détail en disant que les 80% inférieurs des hommes doivent se battre pour les 20% inférieurs des femmes. Cela fonctionne pour environ 70 pour cent des hommes, ne laissant que 10 pour cent des hommes à lutter pour les 10 pour cent des femmes les plus pauvres, qui ne veulent accéder qu’aux 20 pour cent des hommes les plus riches. «

Dans ce paradigme, les Chads sont les hommes qui font partie des 20% supérieurs, les Bétas / Omegas / Normies se situent dans les 70% suivants, et les incels sont les hommes malheureux laissés pour toujours sans compagnons.

Stacys représente la plus désirable des femmes – sur une échelle de un à dix, la mesure préférée de l’attractivité pour les incels, une Stacy est une solide 9/10 + qui peut avoir presque tous les hommes qu’elle veut. Beckys représente toutes les autres femmes, car la plupart des incels croient que peu importe à quel point une femme peut être peu attrayante, elle a toujours un meilleur sort qu’eux.

Qu’ils l’admettent ou non, et la réponse varie, l’état d’esprit incel est celui qui voit clairement les femmes comme une propriété.

Et Stacys est coincé dans ce vieux trope dans lequel ils sont considérés à la fois supérieurs en raison de leur nature séduisante et intouchable, tout en étant simultanément inférieurs en raison de leur statut de genre de base unidimensionnel en tant que femmes.

Notamment, dans une définition du mot incel qui a depuis été supprimée du dictionnaire urbain, les lecteurs ont été présentés avec ce scénario:

« Imaginez être le seul enfant sur le terrain de jeu sans nouveau jouet que tout le monde tient pour acquis. Vous êtes autorisé à voir et à toucher le jouet, mais vous ne pouvez jamais jouer avec ou avoir le vôtre. Lorsque le jouet se brise, ils vous demandent de le réparer. puis reprends-le tout de suite. C’est ce que ça fait d’être un incel. «

Mais les incels peuvent-ils imaginer être l’enfant que tout le monde pense être juste un jouet qu’ils regardent, touchent, utilisent et même se cassent quand ils le souhaitent, parfois en vous passant à d’autres ou en vous laissant seul dans le noir ou en choisissant de vous jeter dans le vide. poubelle lors de la réparation vous ne les intéresse pas?

Demander un ami.

Comment Incels utilise le terme « Stacy »

Le sentiment dominant parmi les incels concernant à la fois Stacys et les femmes en général est un mélange enivrant de désir, de ressentiment, de convoitise et de dégoût.

Stacy n’est que l’un des nombreux termes délibérément dégradants pour les femmes en fonction de leur niveau de promiscuité perçu, des aspects spécifiques de leur apparence physique et de leur niveau d’attractivité perçu, encore une fois, mesuré sur l’échelle susmentionnée de un à dix. Quelques exemples incluent les rôtis, les femoïdes / femaloïdes et les FHO (organisme humanoïde féminin).

Ainsi, lorsqu’un incel utilise le terme «Stacy», il parle tout particulièrement d’une femme qui entre dans les catégories des femmes les plus belles, les plus tentantes, les plus sadiques, qui sont également les plus susceptibles d’être appelées par l’appel de la sirène. l’hypergamie », qui est« la tendance perçue des femmes à ce jour à avoir des relations sexuelles avec des hommes et / ou à se marier avec des hommes d’un statut socio-économique plus élevé qu’eux ».

Exemples du terme utilisé

Sur la façon dont elle vit la solitude:

« Stacy: L’état entre petits amis. Elle n’arrive pas à croire que cette situation lui soit arrivée. Je veux dire, c’est une personne tellement intéressante, n’est-ce pas? Tous ses orbiteurs sont des BETA très médiocres et ne s’améliorent pas assez vite. Elle déteste les hommes. TOUT DE Eux. Sauf Tchad bien sûr. Tchad et ses 10 meilleurs amis lui manquent … qui la réconfortent ne savent vraiment pas ce que c’est. Parfois, elle se sent tellement incomprise et veut que les gens le sachent car cela signifie qu’elle est spéciale dans un chemin. »

Sur la façon dont elle vit la dépression:

« Stacy: Sentir l’attention affamée et depuis ses 5 derniers messages, c’était elle [selfies] elle a pensé qu’elle pourrait aussi bien exprimer ce qu’elle pense vraiment ressentir en ce moment pour montrer que ce n’est pas seulement elle [body] qui a de la profondeur, mais sa PERSONNALITÉ INTÉRESSANTE. «

Sur la façon dont elle vit l’anxiété sociale:

« Stacy: A ces jours où elle a l’impression de ressembler … et a besoin de beaucoup de soutien de ses fans Instagram pour l’aider à faire face. Elle se maquille et se coiffe pendant des heures. Heureusement, son petit ami est son rock. et le soutien, et quand il n’est pas là, son meilleur ami prend le relais pour la complimenter. Ils lui rappellent qu’elle est forte et belle et qu’elle peut prendre en charge ses problèmes d’anxiété comme une combattante qu’elle est. «

Sur la façon dont elle éprouve une anxiété généralisée:

« Stacy: Je me suis encore fait appeler, certains moche [creep] lui a dit bonjour en public et elle est à peu près sûre qu’elle ne le connaît pas et hier, un gars dans la rue a marché dans la même direction qu’elle pendant au moins 3 pâtés de maisons et il était moche. Les hommes ne comprennent vraiment pas à quel point cela est terrifiant car ils sont tellement plus forts physiquement que les femmes, ce qui est très intimidant. C’est bien que son petit ami mesure 6’5 « pour qu’elle se sente protégée. »

