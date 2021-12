Il est en danger: la santé de Vicente Fernández est très délicate

Vicente Fernández Il a contracté une pneumonie et est en mauvaise santé. Le chanteur mexicain de rancheras comme « Par ton foutu amour » Oui « Ici entre nous » Il a 81 ans. La personne chargée de donner des détails sur l’état de santé du musicien était son fils, Vicente Fernandez Jr. qui a parlé avec la presse locale pour clarifier les doutes et était chargé de demander à chacun de prier pour que l’icône latine s’améliore.

« C’est sérieux »dit le fils de Vicente Fernández, qui est hospitalisé après être tombé dans le Ranch Los Tres Potrillos. Au cours des dernières heures, il avait été signalé que l’artiste avait attrapé une pneumonie à l’hôpital, ce qui, apparemment, a été nié par les proches du musicien. « J’ai appris que l’amour et l’affection sont médicinales. Je veux que nous envoyions d’ici ensemble des applaudissements très forts, mais très forts pour le Seigneur Vicente Fernández« , il prétendait Vicente Fernandez Jr. lors d’une récente présentation lors d’un spectacle à l’Auditorium National.

Il a été rapporté que dans les prochaines heures, le rapport médical sera prolongé pour informer les fans du musicien des nouvelles de l’état de santé. L’intention est que cette information soit rendue publique via le compte Instagram officiel du musicien de Guadalajara. Jusqu’à présent, aucun des médecins qui traitent Fernandez voulait prendre la parole en public pour donner plus de détails. Il a seulement été dit que son état était grave, conformément à ce que son fils a déclaré.

Au cours des dernières heures, il y a eu aussi des spéculations sur le calendrier des visites des proches de Vicente Fernández. Ce vendredi, ils sont apparus à l’hôpital aux premières heures du matin, alors qu’ils l’avaient fait plus tard. Hier, lors d’un concert qu’il a donné à l’Auditorium national, Vicente « El Potrillo » Fernández Il a interrompu sa présentation pendant un moment pour demander aux fidèles de prier pour son père.

« Nous en avons vraiment besoin. Nous allons avoir besoin de beaucoup de vos prières et de vos bonnes ondes. Merci à toutes ces personnes qui ont été bouleversées, famille, amis, fans, pour avoir écrit, pour avoir donné de bonnes vibrations et souhaité que mon père se rétablisse. Nous sommes dans un moment très critique et difficile, mais nous attendons beaucoup car nous croyons beaucoup en Guadalupana et en Dieu. On s’attend à un grand miracle », Il a dit Le poulain. Fernandez Il est hospitalisé à Guadalajara depuis environ quatre mois, à l’hôpital Century 2000.

