Greta Van Fleet répond à ses ennemis dans sa nouvelle chanson « Broken Bells » | 45S

Incroyable. Greta Van Fleet a sorti une nouvelle chanson, dans laquelle elle a indirectement répondu à ses haineux qui disent au groupe qu’ils copient le style musical de Led Zeppelin. Nous parlons de «Broken Bells».

Le groupe, récemment, a indiqué que ce nouvel album intitulé ‘The Battle At Garden’s Gate’ ne ressemble pas à ce que Led Zeppelin a fait, donc la première de cette nouvelle chanson nous donne l’occasion d’entendre qu’ils nous ramènent à nouveau.

«Je pense que nous avons atteint le point où nous pouvons enfin dire que Led Zeppelin a une énorme influence sur nous, oui, mais nous ne faisons plus de musique qui sonne même à distance similaire à ce qu’ils ont fait. «The Battle at Garden’s Gate» est le passage à l’âge adulte du son de Greta Van Fleet et une nouvelle façon pour le groupe de s’engager dans le 21e siècle », a répondu le bassiste Sam Kiszka.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec la dernière de Greta Van Fleet: «Broken Bells».