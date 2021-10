Love Life Saison 2 : Que savoir avant de la regarder sans spoiler ?

La série d’une anthologie romantique intitulée Love Life est déjà sortie et sa deuxième saison est renouvelée en juin 2020 et les fans ont été ravis. Denise Pinckley a produit l’émission et Feigco Entertainment, Foxera, Mandatory Snack, Let’s Go Again, Inc. et Lionsgate Television sont les maisons de production impliquées dans la production de l’émission.

La saison est déjà sortie avec trois épisodes à regarder et nous sommes là pour vous fournir tout ce que vous devez savoir avant d’attendre avec impatience ce drame romantique contemporain, que vous soyez déjà fan ou que vous cherchiez à lui donner un aller!

Que savoir avant de le regarder sans spoiler ?

Étant l’une des premières émissions qui sera diffusée au début de HBO Max en 2020, Love Life a pu gagner énormément d’éloges et de téléspectateurs après sa diffusion en mai de l’année dernière. Avec le 70 % des notes de tomates pourries, 7,5/10 note IMDb, et un 4/5 du vautour Le spectacle est désormais incontournable pour les amateurs de comédie romantique, mais avec une perspective fraîche et pertinente. Le spectacle que Sam Boyd a créé initialement mettait en vedette Anna Kendrick dans le rôle de Darby Carter qui cherche l’amour à l’heure actuelle.

Cette fois, le personnage principal incarne William Jackson Harper (Marcus Watkins). La première saison était centrée sur le voyage de Darby à travers ses 20 et 30 ans à la recherche du véritable amour et échouant à chaque fois. La saison à venir se concentrera sur le fait que Marcus doit quitter la relation qui a duré longtemps, laissant sa vie dans le désarroi. Mais, il se lancera bientôt dans la recherche de relations amoureuses dans ce tout nouveau scénario spécifique à une époque.

Qui sont tous là dans Love Life Saison 2?

La nouvelle distribution comprend William Jackson Harper dans le rôle de Marcus Watkins, le leader en quête d’amour. À ses côtés se trouvent Jessica Williams, Punkie Johnson, Leslie Bibb, Christopher Powell, Arian Moayed, John Earl Jelks et Ego Nwodim. Le narrateur de l’émission sera Keith David, remplaçant Lesley Manville dès la première saison. Les stars invitées incluent Maya Kazan, Kimberly Elise, Janet Hubert, Blair Underwood, Steven Boyer et Jordan Rock seront également présentes dans l’émission.

Quand regarder la saison 2 de Love Life ?

La deuxième saison de Love Life est déjà disponible sur HBO Max le 28 octobre 2021de 3h01 HE/12h01 dans le fuseau horaire PT, avec les trois premiers épisodes accessibles immédiatement à regarder. La saison en cours se compose de 10 épisodes, d’une durée comprise entre 25 et 40 minutes. Les trois premiers épisodes sont sortis le jour de la sortie. Les trois prochains épisodes seront diffusés le 4 novembre et les quatre autres sortiront le 11 novembre mettant fin à la saison.

Où profiter de la saison 2 de Love Life ?

La meilleure façon de regarder le programme est de l’allumer HBO Max. Il est nécessaire d’être abonné au service. Une autre méthode pour diffuser l’émission consiste à vous inscrire à HBO Max via des sites tels que DirecTV, Hulu, YouTubeTV, Spectrum et Xfinity

