"Voyages Pokémon" réunissez Ash avec son ancien Pokémon

Voyages Pokémon a enfin réuni Ketchum aux cendres avec tous vos anciens Pokémon avec le dernier épisode de la série. Pokémon Journeys a lancé une bande-annonce spéciale plus tôt ce printemps pour promouvoir le nouvel arc de Miauler et la région de Kanto.

L’épisode 68 de la série voit Ash et Goh se diriger vers le laboratoire du Professeur Oak de passer quelques documents du professeur Cerise, et c’est ici que Cendre il pouvait voir des visages familiers à son retour au laboratoire. Cela souligne également le canon général de Pokémon Journeys: The Series, car il montre que Ash a réellement participé à toutes ces aventures avant son voyage actuel avec Goh.

Avec toute l’excitation pour les retrouvailles d’Ash avec son Pokémon, cela semble être tout ce qu’il y avait à leur retour, malheureusement Ash et Goh ont été rejoints par l’ancien rival d’Ash, Gary Oak pour plus tard dans l’épisode pour s’attaquer à une nouvelle grande bataille.

Malheureusement, ces retrouvailles entre Ash et ses captures à travers le temps sont vraiment la seule attention accordée à ses amis de ces aventures passées. Il ne semble pas qu’aucun de ces amis plus âgés ne le rejoigne à partir de maintenant.

Il est très possible que Ash finisse par utiliser certains de ses anciens Pokémon dans une bataille future, comme il l’a fait dans les itérations précédentes, et cette réunion a apparemment ouvert la porte à cela alors qu’il continue de se frayer un chemin à travers la série de classements. le couronnement du monde.