Comic-Con Argentine : la star de Terminator et Peacemaker qui a confirmé sa venue

Comic Con Argentine

Robert Patrick, reconnu pour avoir été l’antagoniste de Terminator 2 et qui a récemment été vu dans la série HBO Max avec John Cena, était le deuxième invité confirmé de l’événement. Il a envoyé un message d’accueil à tous les fans à travers les réseaux.

©IMDBRobert Patrick a 63 ans.

Il reste un peu plus d’un mois pour effectuer une nouvelle Comic Con Argentine, qui sera la première à avoir lieu depuis plus de deux ans, après avoir été suspendue en raison du coronavirus. Ce jeudi la présence de Robert Patrickl’acteur qui pour beaucoup sera historiquement associé à Terminateurs 2où il a joué Android T-1000 qui a affronté les incarnés par Arnold Schwarzenegger. Dans ce contexte, il a laissé un salut à tous les adeptes.

de l’ensemble de chiens de guerrele prochain film dans lequel il jouera aux côtés Franck Grilloa envoyé ses salutations à tous les fans qui visiteront la prochaine édition de Comic Con Argentine qui aura lieu du 20 au 22 mai au centre Costa Salguero. « Oui! ¡Robert Patrick Sera en Comic Con Argentine! Et il nous a envoyé ce message pour tous ses fans ! »ont-ils écrit sur le compte Instagram officiel de l’événement.

+Quand et où acheter des billets pour voir Robert Patrick ?

Avec la vidéo de l’accueil de Robert Patrickl’organisation de Comic Con Argentine confirmé comment la procédure sera d’acheter des billets pour rencontrer cet acteur. Les billets seront mis en vente mardi prochain. rencontrer et saluerà travers lequel les fans pourront se rencontrer patrick et prendre une photo avec lui. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter la page officielle de l’événement, dans la section de rencontrer et saluer.

+Outre Terminator, quels autres rôles Robert Patrick a-t-il joué ?

Alors qu’il sera clairement présenté comme le méchant de Terminateurs 2pour beaucoup le meilleur film de toute la saga, cela ne signifie pas que la carrière de Robert Patrick doivent être réduits à cela. En effet, de grandes productions comme Les Sopranosoù il a joué un toxicomane nommé David Scatindans Les fichiers X Quoi Jean Doggetet était aussi dans des films comme espionner les enfants ou Le monde selon Wayne.

Ces dernières années, on a pu le voir dans deux productions majeures de hbo max. Tout d’abord, en 2020, il faisait partie de Perry Masonoù il devait donner vie à Herman Baggerleyun homme qui embauche poiré mener une enquête sur un enlèvement. Cette année, il a été vu dans pacificateuroù était-il Auggie Smithle père du protagoniste de la série dont l’alter ego était Dragon blanc.

