Gregory Dillon: «Me décrire en quatre mots? Pleure souvent après un rapport sexuel »| Ma vie en 20

La star montante de la synth-pop, Gregory Dillon, raconte tout dans Ma vie en 20.

Vous pourriez dire qu’il y a déjà assez de pop endettée des années 80 pour circuler, mais vous allez devoir retenir cette pensée et faire de la place à Gregory Dillon.

Le joueur de 27 ans, originaire du New Hampshire mais résidant maintenant à New York, produit régulièrement des célibataires depuis 2018, mais a trouvé une nouvelle légion de fans grâce à ses débuts. Magie triste EP, sorti en novembre.

Sur des synthés rêveurs et des rythmes pop propulsifs, Gregory revisite les années formatrices de son adolescence, «comme un adolescent solitaire qui lutte pour se découvrir avec des romances secrètes se déroulant en banlieue». Des morceaux comme «Plastic Ferrari» et «lovely» évoquent une nostalgie enivrante et une euphorie tranquille que, si nous le pouvions, nous injecterions directement dans nos veines. Fans de Robyn’s Langage corporel époque, les premiers singles de Hurts et Troye Sivan Quartier bleu trouvera beaucoup à apprécier ici.

Parlant de son dernier clip pour la chanson titre de l’EP, sorti la semaine dernière, Gregory écrit: « Mon film gay ‘Sad Magic’ est pour tous les enfants LGBT écoutant de la synth-pop seuls sur leur toit. Bien que ce montage esthétique explore ma solitude adolescente, j’espère que cela vous rappelle que vous êtes toujours entouré d’anges. »



Pour fêter la sortie de la vidéo, nous avons demandé à Gregory de répondre à ma vie en 20 questions pour mieux le connaître.

20) Décrivez 2020 en un mot.

J’ai dessiné une photo d’un hamburger tenant un joli sac à main et volant la voiture de son ex ✋🍟 🤚 🏎 🔫🍔

19) Quel a été votre album préféré de 2019?

J’ai pu voir MARINA effectuer sa tournée Love + Fear à la fin de l’été. Je suis une ventouse pour les archétypes sombres et les personnages campy et elle les fait tous ressortir. La moitié de mon cerveau bavait sur la performance, l’autre moitié prend désespérément des notes mentales pour mes propres concerts.

18) Quelle a été la chose la plus importante dans votre vie quand vous aviez 18 ans?

Alors ma mère et moi avons eu beaucoup de trac en grandissant, et ma dernière année, nous avons en quelque sorte décidé de surmonter notre peur en jouant ensemble dans un spectacle de talents devant tout mon lycée. Nous étions TERRIFIÉS, et je me suis presque dégonflé, mais avoir l’un l’autre à surmonter était une très belle expérience. Je ne serais peut-être pas devenu un artiste si je n’avais pas fait ce premier pas. C’était comme marcher sur la lune.

17) Qui était votre coup de cœur à 17 ans?

J’en ai eu deux. J’avais le béguin pour Danny Phantom le dessin animé lmfao (c’était les cheveux argentés pour moi) et mon vrai béguin était ce gars Nick avec qui j’ai partagé mes notes en cours de mathématiques. Il a demandé une fois si je jouais au golf et j’ai menti et dit oui, puis a immédiatement regretté quand il m’a invité à y aller. Vissez le spectacle de talents; c’était le moment le plus embarrassant de ma vie quand nous sommes arrivés au practice et tout ce que je pouvais faire était de déplacer des morceaux d’herbe avec le club. Mon swing ne s’est pas amélioré pour info.

16) Qu’as-tu fait pour ton doux 16e?

D’après les photos, j’ai enfilé ma flanelle porte-bonheur et je suis allé à la plage le soir! 🌜🏖

15) Qu’avez-vous haine à 15 ans que vous l’amour maintenant?

Agissant gay, HENNEY. 👁👄👁💅

14) Quelle émission de télévision étiez-vous obsédée par à 14 ans?

Plus précisément, l’épisode ‘Chocolate Lady’ de Bob l’éponge… « QUE VENDENT-ILS?!?!?! » Également Avatar: le dernier maître de l’air parce que je faisais du karaté à l’époque et qu’il s’agissait de plier les quatre éléments et que je pratiquais mes mouvements sur le trampoline et prétendais être un maître de l’air.

13) 13 est malchanceux pour certains, quelle est la chose la plus malchanceuse qui vous soit arrivée? (et comment l’avez-vous stylé)

Il y a quelques années, je fais du shopping sur Etsy et je trouve cette offre géniale sur les chaises modernes et contemporaines. Sans perdre de temps, je suis allé directement à la caisse. Des semaines plus tard, je reçois ce petit paquet et quand je l’ouvre, je trouve ces deux chaises miniatures. J’AI ACCIDENTELLEMENT ACHETÉ DES MEUBLES MINIATURES EN VENTE FINALE. Assez drôle, j’ai fini par en utiliser un pour la pochette de mon premier single donc je suppose que ça a marché.

12) Si vous pouviez vivre la vie de n’importe qui pendant 12 heures, qui seriez-vous?

Elon Musk, méfiant et en sueur, se dirige maintenant rapidement vers son vaisseau spatial en disant « Démarre la voiture! » 👽🚀

11) Qui était votre meilleur ami quand vous aviez 11 ans?

Je me suis lié d’amitié avec cette fille Tammy parce qu’elle avait ce magnifique ruban arc-en-ciel. Je me souviens avoir demandé à ma mère d’organiser une date de jeu et le moment où je suis arrivé chez elle, j’ai fait une ligne B pour cela. Je suis sûr que je l’ai enfermée hors de sa chambre pour ne pas avoir à la partager. 🎀

10) Où pensez-vous que vous serez dans dix ans?

Je viens de lancer Sad Magic Records pour aider d’autres artistes indépendants, donc j’espère que cela se traduira par quelque chose de cool. J’adorerais terminer un concerto pour piano classique pour orchestre complet et devenir le professeur principal d’une classe de cardio-step pour personnes âgées. Quelle vie!

9) Quelle était votre plus grande peur quand vous aviez 9 ans?

Quand j’avais neuf ans, mon père a pensé que ce serait une bonne expérience de liaison que de m’amener à un film IMAX intitulé «Killer Bees of Africa» au Musée des sciences. SCARRED 4 LIFE. À ce jour, je vais fuir un enfant que je garde si / quand une abeille se pose sur eux.

8) Quel emploi vouliez-vous quand vous aviez 8 ans?

Je voulais être entraîneur de dauphins!

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable?

La gourmandise n’a rien sur ma capacité à manger 20 bretzels chauds de Auntie Anne. Et pourtant cela se manifeste dans mon quotidien (j’en partagerai avec vous, 45secondes.fr) 🥨

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve (mort ou vivant), qui inviteriez-vous?

Pikachu, Mozart, Hilary Duff (jouant Lizzie McGuire), Joan Rivers et ma sœur. Nous aurions des sushis et du poulet rôti acheté en magasin.



5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Parcs pour chiens, gel pour les cheveux, mon studio à la maison, vieilles photos de famille et une bonne friperie.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

👏🏼 Pleure 👏🏼 après 👏🏼 rapports sexuels 👏🏼 souvent 😂

3) Vos trois meilleures chansons de tous les temps.

«Shake It» – Station de métro. J’ai été frappé à la tête avec leur baguette lors d’un concert. «Sail Away» – Enya. Mon père me conduisait dans le quartier en jouant cette chanson en boucle jusqu’à ce que je m’endorme. Et puis «Rien dans ce monde» – Paris Hilton. C’est le lecteur ultime de la chanson du shopping dans les centres commerciaux.

2) Pouvez-vous aimer deux personnes en même temps?

Je pense que la question la plus difficile est de savoir si vous pouvez vogue avec deux personnes en même temps 👯

1) Quel est votre seul véritable amour?

Ces moments nostalgiques où vous vous sentez comme dans un film et vous regardez dans l’Univers et vous vous sentez infini.

Sad Magic est maintenant disponible sur Sad Magic Records / Tunecore.

