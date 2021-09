La scène à mi-crédit de Shang-Chi pourrait expliquer le mystère de She-Hulk

Nous sommes tous plus qu’habitués aux films Marvel, y compris des camées spéciaux ou des teasers pendant les scènes de mi- et post-crédit. Parfois, ce sont des mentions de grandes équipes à venir, parfois ce sont des apparitions de personnages surprises. Shang-Chi et la légende des dix anneaux comprenait une scène à mi-crédit dans laquelle Captain Marvel et Bruce Banner faisaient une apparition, mais cette scène présentait un détail que les fans n’ont pas tardé à souligner.

Bruce Banner, joué par Mark Ruffalo, n’était pas sous sa forme charmante à lunettes de professeur Hulk ! C’était intéressant, malgré le fait que Bruce portait toujours la même tenue qu’il portait à la fin de Avengers : Fin de partie. Étant donné qu’il semblait avoir atteint le bonheur avec son côté vert, pourquoi y renoncer ? Apparemment, un fan de Marvel, qui s’appelle « cosinecasino » sur Reddit, a peut-être déjà compris ce curieux mystère et son lien avec Elle-Hulk.

Selon cette théorie, la décision de Bruce de revenir à sa forme humaine pourrait avoir quelque chose à voir avec le prochain Elle-Hulk séries à venir sur Disney+ dans un futur proche ! La série devrait présenter Jennifer Walters, interprétée par Tatiana Maslany, qui est la cousine de Bruce Banner. Dans les bandes dessinées, Walters est attaqué et abattu par le chef du crime Nicholas Trask, qui a eu un mauvais contact avec son père. Après que Bruce lui ait donné une transfusion sanguine d’urgence vitale, Jennifer acquiert la capacité de se transformer en She-Hulk.

Il a été confirmé que Mark Ruffalo apparaîtra dans la série She-Hulk. Redditor cosinecasino pense que Bruce devra reprendre sa forme humaine dans la série afin de donner à Jennifer la même transfusion sanguine qui a fait d’elle She-Hulk dans les bandes dessinées. Comme le dit le redditor, « Pour que le professeur Hulk puisse l’aider, il doit passer à Banner. Cela permet également à Disney d’utiliser la version moins chère et sans mocap de lui dans la série, à l’exception des scènes qui en ont besoin. Bannière montrant ici n’est qu’un clin d’œil au spectacle + aide à l’organiser dans le temps. »

C’est une théorie intéressante et a certainement un certain poids compte tenu de ce que nous savons déjà des pouvoirs de Hulk dans son incarnation spécifique au MCU. Dans le film réalisé par Joss Whedon Les Vengeurs de 2012, il a été établi que les matériaux ordinaires (tels que les aiguilles médicales) ne seraient pas en mesure de percer la peau puissante de Hulk. Cela signifie que Bruce ne serait pas en mesure de sauver la vie de Jennifer sous la forme du professeur Hulk si cela se résumait à cette décision. Il est possible que la décision soit prise dans la précipitation étant donné que dans les bandes dessinées, il s’agit d’une urgence médicale.

C’est également intéressant, si Marvel ne s’éloigne pas trop des origines de la bande dessinée de Jennifer, il semble que nous verrons moins le charmant professeur Hulk dans le MCU. Cela signifierait également que la transition de Jennifer vers She-Hulk a déjà commencé avant les événements de Shang-Chi, en mettant le Elle-Hulk Série télévisée parmi le nombre croissant de titres de la phase quatre qui se déroulera quelques mois seulement après les événements de Avengers : Fin de partie. Dont nous avons déjà le WandaVision acclamé par la critique, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, et Loki sur Disney+.

En tout cas, Mark Ruffalo est juste heureux de jouer Hulk dans le MCU. Il y a de fortes chances que l’explication du fait que Bruce ne porte pas sa peau verte en Shang-Chi ne sera pas révélé avant la première de Elle-Hulk sur Disney +, donc jusque-là, nous n’avons aucun moyen de prouver que cette théorie est vraie ou non. Cela étant dit, cependant, comparé à certaines des autres théories plus farfelues, celle-ci semble avoir beaucoup plus de poids sur le « comment » et le « pourquoi » de l’apparence de Banner. Shang-Chi et la légende des dix anneaux joue dans les théâtres maintenant. Cette théorie nous vient de Reddit.

Sujets : Shang-Chi