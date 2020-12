Les utilisateurs d’Apple iPhone rapportent un bogue dans iOS 14 qui empêche les notifications d’iMessages, de WhatsApp et plus

Tendance FP14 déc.2020 16:35:12 IST

Les utilisateurs d’Apple iPhone signalent un bogue qui empêche les notifications d’iMessages et d’autres applications telles que WhatsApp. Selon un rapport dans Le bord, des messages arrivent, mais il n’y a pas de notifications contextuelles ni de badge rouge pour indiquer qu’il y a un nouveau message à lire. Le rapport a ajouté que tandis que MacRumeurs avait déjà parlé du problème sur les nouveaux iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max plus tôt, il semble que le bogue affecte également les personnes avec des appareils plus anciens, laissant entendre qu’il s’agit d’un problème iOS 14.

Selon le rapport, ce qui le rend encore plus problématique, c’est le fait que le bogue n’attaque pas toujours et qu’il y a des moments où le smartphone fonctionne correctement.

Le rapport cite un MacRumeurs thread où les gens essaient des solutions de contournement pour que leur appareil fonctionne correctement. Alors que certains suggèrent que leurs notifications fonctionnent si elles forcent complètement la fermeture de l’application Messages à chaque fois qu’ils envoient un texte, d’autres disent que le problème ne se produit que pour les conversations épinglées et le désépingler fait l’affaire.

Il existe également un fil de discussion de plusieurs pages sur le forum d’assistance de l’entreprise où les gens se sont plaints de ne pas recevoir de notifications sonores pour les messages texte pendant plusieurs mois, un utilisateur disant même qu’il a essayé 20 correctifs différents et que rien ne semble travail. Un certain nombre d’utilisateurs ont déclaré que le problème avait commencé à se poser après la mise à jour vers iOS 14, un utilisateur ayant écrit: «Après la mise à jour d’iOS 14, toutes mes notifications, en particulier les badges, mais les bannières et tous aussi, ne fonctionnent plus. » Selon l’utilisateur, il / elle ne voit que les messages sur WhatsApp, WeChat, Télégramme et ne déclenchez que lorsqu’ils ouvrent les applications.

