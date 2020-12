Roblox achète Loom.ai pour créer des expressions de visage réel

Pour ceux qui se demandent comment la personnalisation des Avatars Roblox pourrait aller au-delà des cosmétiques amusants, Roblox vient d’annoncer la réponse. La société Roblox vient d’acquérir Loom.ai, une société de technologie qui se concentre sur la création d’animations faciales réelles sur des avatars 3D. Cela signifie que les joueurs Roblox pourront montrer leurs émotions réelles dans le jeu avec leurs avatars Roblox. Bientôt, une vaste gamme d’expressions de visage et d’émotions réelles sera disponible pour les joueurs, le tout en temps réel.

«Nous pensons que lorsque les gens partagent leurs expériences virtuellement, leurs avatars devraient avoir la capacité d’exprimer une gamme complète d’émotions», a déclaré David Baszucki, (alias Builderman) PDG de Roblox. « Loom.ai accélérera en rendant les co-expériences humaines plus immersives et personnelles, en ajoutant une technologie d’animation faciale de classe mondiale dans le cadre des efforts de Roblox pour fournir des actions émotionnelles expressives aux avatars qui permettront des connexions plus profondes pour notre communauté. »

La société Roblox a déjà expliqué à quel point Roblox serait plus personnel lorsque les joueurs seront capables de se montrer leurs expressions faciales réelles. Même leurs artistes préférés comme Lil Nas X exprimeront leurs émotions de manière réaliste sur scène lors d’événements virtuels Roblox.

C’est une énorme affaire, car les visages de Roblox Avatar sont généralement collés à une seule expression faciale: le grand visage souriant. Même si les émoticônes Avatar existent actuellement dans le jeu, la nouvelle technologie qui sera mise à jour pour les visages Roblox Avatar signifie bien plus, car les avatars apparaîtront plus réalistes que jamais.

En outre, la moitié du plaisir de Roblox consiste à habiller votre avatar Roblox avec des costumes avec des chapeaux et des chemises à thème, ce qui ajoute une touche personnelle, rendant chaque avatar unique à l’utilisateur. Une fois que des animations de visage réelles seront ajoutées à tous les joueurs, les avatars Roblox seront encore plus personnalisés qu’auparavant.

Le fonctionnement de ces fonctionnalités d’expression faciale dans Roblox n’est actuellement pas clair, car des détails spécifiques n’ont pas encore été annoncés. On ne sait pas non plus si chaque joueur aura besoin d’une sorte d’appareil photo avancé pour que cette nouvelle fonctionnalité Roblox Avatar fonctionne. Le vrai visage les expressions ne fonctionnent que pour les utilisateurs mobiles avec des appareils plus récents, ou cela fonctionnera-t-il également pour PC?

Qui sait? Peut-être que les expressions du visage réel fonctionneront plus comme Le film Lego. Nous ne pouvons qu’attendre et voir.